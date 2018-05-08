Bakanlıktan ‘öğretmen’ araştırması
Hükümet, yüzde 50’si 10 yıldan az deneyime sahip öğretmen niteliğinin geliştirilmesi için çalışma başlattı.
Bakanlıklar, üniversiteler ve TÜBİTAK’ın içinde olacağı çalışmayla öğretmenlik mesleği, görev ve rollerine ilişkin algılar araştırılacak. Öğretmenlikte etkili öğretimi destekleyen strateji, yöntem ve teknikler belirlenecek. Etkili öğretmen niteliklerini kazandırmada faydalı olduğu test edilmiş mesleki gelişim stratejileri uygulamaya konulacak. Seçimlerin ardından uygulanacak çalışmayla uluslararası düzeyde rekabet edebilecek öğretmenin niteliklerinin alanlara göre araştırılması öngörülüyor.
Araştırmada öğrencilerin başarısının artırılmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında öğretmen niteliğinin, uygulanan strateji ve yöntemlerin önemli fark yarattığı saptandı. Öğrencilerde başarıya yönelik oluşan farkın öğretmenin hangi niteliklerinden kaynaklandığı, bunları kazandırmak için hangi strateji, yöntem ve tekniklerin nasıl kullanılacağı konusunda veriler elde edilecek.
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