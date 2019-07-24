Bakanlığın gündemi gençlerin ruh sağlığı
Sağlık Bakanlığı, günümüzde hızlı değişimlerin yaşandığını, gençlerin yoğun teknolojik gelişmelere maruz kaldıklarını ve kendilerini yalnız hissettiklerini belirterek gençlerin ruh sağlığını korumak için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Pek çok bakanlık ve kurumun da desteklediği çalıştay ve toplantılarda gençlik döneminde önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riski bulunduğu ve gençlerin görüşlerine daha çok önem verilmesi, özel hissettirilmeleri gerekliliği belirtildi. 4 ay önce yapılan Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı’nın ardından saha araştırmalarına başlanan çalışmada öncelik dezavantajlı gruptaki (çocuk evlerinde büyüyenler, evlatlık olan veya koruyucu aile yanında kalan çocuk ve gençler, ceza infaz kurumunda kalanlar, mahkûm annelerle birlikte cezaevinde kalan çocuklar, sokakta yaşayan veya çalıştırılan, madde kullanım riski olan çocuk ve gençler, engelli ve kronik hastalığı olanlar) çocuk ve gençlere verilecek. Çalışmada hayata atılmak üzere olan üniversite öğrencileri, milli sporcu gençler, milli eğitim sistemindeki gençler için de koruyucu ve güçlendirici programlar geliştirilecek. Ayrıca aileler arasındaki iletişimi arttıracak programlara yer verilecek ve özellikle akran zorbalığının önlenebilmesi için proje başlatılacak. Saha çalışmalarında “Gençler kendileri için ne diyor? Gençler ne istiyor? Değişen dünyada gençler ne hissediyor” sorularının yanıtı aranacak ve gençlere söz hakkı tanınacak.
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