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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Bakanlığın gündemi gençlerin ruh sağlığı

Sağlık Bakanlığı, günümüzde hızlı değişimlerin yaşandığını, gençlerin yoğun teknolojik gelişmelere maruz kaldıklarını ve kendilerini yalnız hissettiklerini belirterek gençlerin ruh sağlığını korumak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

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Pek çok bakanlık ve kurumun da desteklediği çalıştay ve toplantılarda gençlik döneminde önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riski bulunduğu ve gençlerin görüşlerine daha çok önem verilmesi, özel hissettirilmeleri gerekliliği belirtildi. 4 ay önce yapılan Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı’nın ardından saha araştırmalarına başlanan çalışmada öncelik dezavantajlı gruptaki (çocuk evlerinde büyüyenler, evlatlık olan veya koruyucu aile yanında kalan çocuk ve gençler, ceza infaz kurumunda kalanlar, mahkûm annelerle birlikte cezaevinde kalan çocuklar, sokakta yaşayan veya çalıştırılan, madde kullanım riski olan çocuk ve gençler, engelli ve kronik hastalığı olanlar) çocuk ve gençlere verilecek. Çalışmada hayata atılmak üzere olan üniversite öğrencileri, milli sporcu gençler, milli eğitim sistemindeki gençler için de koruyucu ve güçlendirici programlar geliştirilecek. Ayrıca aileler arasındaki iletişimi arttıracak programlara yer verilecek ve özellikle akran zorbalığının önlenebilmesi için proje başlatılacak. Saha çalışmalarında “Gençler kendileri için ne diyor? Gençler ne istiyor? Değişen dünyada gençler ne hissediyor” sorularının yanıtı aranacak ve gençlere söz hakkı tanınacak.

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