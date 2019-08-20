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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.08.2019 - 09:35, Son Güncelleme:/

Bakandan kamp ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in kitap okuyan öğrencileri, ücretsiz olarak gönderdiği Gençlik Kampı’nı ziyaret etti.

Bakandan kamp ziyareti
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kitap kulübü kurup, arkadaşlarıyla iki kitap okuyan ve bunun videosunu çekerek #çokokuyançokgeziyor etiketiyle paylaşan öğrenciler arasından kurayla belirlediği öğrencileri, ücretsiz olarak Gençlik Kampı’na gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kampa giderek öğrencilerle görüştü. Selçuk, sosyal medya hesabından at üzerindeki fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı: “Gençlerimize kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim demiştik. Konya, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale ve Erzurum’dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz Gençlik Kampında tatildeler... Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını,kamplar ve onların programları müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan... #çokokuyançokgeziyor demiştik. Okumuşlar, biz de gezdik. Hem de atla:)”

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