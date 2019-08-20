Bakandan kamp ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in kitap okuyan öğrencileri, ücretsiz olarak gönderdiği Gençlik Kampı’nı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kitap kulübü kurup, arkadaşlarıyla iki kitap okuyan ve bunun videosunu çekerek #çokokuyançokgeziyor etiketiyle paylaşan öğrenciler arasından kurayla belirlediği öğrencileri, ücretsiz olarak Gençlik Kampı’na gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kampa giderek öğrencilerle görüştü. Selçuk, sosyal medya hesabından at üzerindeki fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı: “Gençlerimize kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim demiştik. Konya, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale ve Erzurum’dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz Gençlik Kampında tatildeler... Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını,kamplar ve onların programları müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan... #çokokuyançokgeziyor demiştik. Okumuşlar, biz de gezdik. Hem de atla:)”
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