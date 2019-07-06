İsminizi sıraya değil akıllara yazın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli yazı ve çizimlerle kirletilen iki sıranın yan yana çekilen fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaşarak, gençlere, “İsminizi sıraya değil akıllara yazın” çağrısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfta öğrenciler tarafından çeşitli yazı ve çizimlerle kirletilen iki sıranın yan yana çekilen fotoğrafını, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Bakan Selçuk, fotoğrafın altına ise şunları yazdı:
“Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın. Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz.”
Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın.Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz.Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz. pic.twitter.com/0N8Vivy9Tr— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 6 Temmuz 2019
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