Bakan Ziya Selçuk: ‘Sınav amaç olmaktan çıkmalı’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Radyo 1’deki ‘Bilal Eren ile Dijital Hayat’ programına konuk oldu. Gelecekte işlerin en az dörtte üçünü robotların yapacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Eğitimin kendisini hızlı şekilde dönüştürmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye’de, araç olması gereken sınavın amaç haline geldiğini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
İŞLERİ ROBOTLAR YAPACAK
“İnsanlık tarihindeki üç büyük kırılmadan -tarım, sanayi, bilgi- sonra, 2030’ların sonunda yepyeni bir kırılma geliyor. Bu insan beynine yazılımın yüklendiği, damarlarında yüzlerce nanorobotun dolaştığı yeni bir bedenlenme imajinasyonundan söz ediyoruz. Bu bütün üretim sistemlerini etkileyecek. İşlerin 4’te üçünü robotlar yapacak. Çevre zekası, etrafımızdaki araçlar, gereçler, ulaşım, nesne anlamında ne varsa zekası artıyor. Çocuklar son derece zeki bir çevreyle baş başa kalacak. Bize diyecekler ki, ‘Siz bizi neye hazırladınız?’ Fabrikasyonlardaki üretim sistemleri, teknolojinin dijital dönüşümüne baktığımızda, eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor.
İMKÂN FARKLARI AZALMALI
Türkiye, araç olması gereken sınavın amaç olduğu bir ülke. Sınavı tekrar araç haline getirmeliyiz. Bunun için okullar arasındaki imkân farklarının azalması lazım. Yoksa sadece belli okullara gitme talebi devam eder. Azalırsa o zaman şu ya da bu okul fark etmez.”
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