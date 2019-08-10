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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Bakan Ziya Selçuk: ‘Sınav amaç olmaktan çıkmalı’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Radyo 1’deki ‘Bilal Eren ile Dijital Hayat’ programına konuk oldu. Gelecekte işlerin en az dörtte üçünü robotların yapacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Eğitimin kendisini hızlı şekilde dönüştürmesi gerekiyor” dedi.

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Türkiye’de, araç olması gereken sınavın amaç haline geldiğini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

İŞLERİ ROBOTLAR YAPACAK

“İnsanlık tarihindeki üç büyük kırılmadan -tarım, sanayi, bilgi- sonra, 2030’ların sonunda yepyeni bir kırılma geliyor. Bu insan beynine yazılımın yüklendiği, damarlarında yüzlerce nanorobotun dolaştığı yeni bir bedenlenme imajinasyonundan söz ediyoruz. Bu bütün üretim sistemlerini etkileyecek. İşlerin 4’te üçünü robotlar yapacak. Çevre zekası, etrafımızdaki araçlar, gereçler, ulaşım, nesne anlamında ne varsa zekası artıyor. Çocuklar son derece zeki bir çevreyle baş başa kalacak. Bize diyecekler ki, ‘Siz bizi neye hazırladınız?’ Fabrikasyonlardaki üretim sistemleri, teknolojinin dijital dönüşümüne baktığımızda, eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor.

İMKÂN FARKLARI AZALMALI

Türkiye, araç olması gereken sınavın amaç olduğu bir ülke. Sınavı tekrar araç haline getirmeliyiz. Bunun için okullar arasındaki imkân farklarının azalması lazım. Yoksa sadece belli okullara gitme talebi devam eder. Azalırsa o zaman şu ya da bu okul fark etmez.”

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