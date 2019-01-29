Bakan Ziya Selçuk: Dünyayla rekabet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'na katıldı. Selçuk, "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil, Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek de değil, biz dünyayla rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Küresel olarak neredeyiz, bunun hesabını vermek zorundayız" dedi.

Bu çalışmayı çok önemsediğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Burada Milli Eğitim Bakanlığı olarak gösterdiğimiz hedefler, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen tüm alanlarda devam eden çalışmaların bir parçası. Eğitimin içeriğini, iş ve işlemlerini ekonomiden, demokrasiden ayrı görmüyoruz. Dolayısıyla eğitimi, ekonomiyi, demokrasiyi birlikte iç içe geçmiş, yekvücut bir nesne olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da meseleyi çok daha geniş bir perspektifte, çok daha küresel perspektifte ele alma zaruretimiz var."

Çalışmayı, tüm milli eğitim müdürleri ve merkez teşkilatındaki mesai arkadaşlarının aynı dili konuşma, aynı düşünce, duyguyu ve eylemi paylaşmaları konusunda bir fırsat olarak gördüklerini belirten Selçuk, bu fırsatın da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Selçuk, aynı dili konuşmanın önemini şöyle anlattı:

"Eğer biz aynı kelimeleri kullanarak farklı şeyler anlarsak, o zaman hepimiz aynı şeyi konuşuyormuş gibi görünmemize rağmen, netice itibarıyla farklı sonuçlara ulaşırız. Ama bazen de farklı kelimelerle aynı şeyi ifade etmek istiyor olabiliriz."

‘BU BELGE HEPİMİZİN AYNI DOĞRULTUDA, AYNI HEDEFE YOĞUNLAŞMASI İÇİN YAZILDI’

2023 eğitim vizyonunun da sadece bir doküman ya da belgeden ibaret olmadığını söyleyen Selçuk, "Bu belge eksiğiyle, fazlasıyla hepimize bir ortak anlayış belgesi olsun, hepimizin aynı doğrultuda, aynı hedef üzerinde yoğunlaşmasına vesile olsun diye yazıldı. Yoksa bir belge olmaksızın da herkes kendi davranışlarını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Ama bu birlikte yapılabilecek ortak bir zihin alanı oluşturarak sanki tek bir beynin hareketiymiş gibi gerçekleştirilerek yapılacak bir iş. Eğer hepimiz bir tarafa çekersek belirli konularda belirli bir ortak paydayı gözetmezsek o zaman idealimize ve ulaşmak istediğimiz makul çerçeveye gitmekte zorlanırız" dedi.

Ortak gayeye ulaşmak için ortak fonksiyonları harekete geçirmek gerektiğini söyleyen Selçuk, milli eğitim müdürlerinin de sahada ortak bir payda doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel anlayışı çerçevesinde bir hedefe kilitlenmeleri gerektiğini söyledi.

‘ULUSLARARASI DÜZEYDE İŞLER YAPABİLİRSİNİZ’

Ortak paydanın dışında kalan kısımlarda ise her ilin kendi dokusunu, çalışmalarını zenginleştirmek için kullanabileceğini belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle hepimize ortak bir zemin lazım, bir platformda buluşmak zorundayız. Bu platformu oluşturalım, siz kendi birikiminizi, kendi zenginliklerinizi, kendi şehrinizin farklılıklarını dikkate alarak bize örnek olabilecek, numune teşkil edebilecek çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Siz kendi şehirlerinizi de aşıp Türkiye'yi de aşıp uluslararası düzeyde nitelikli işler de yapabilirsiniz."

Ortak payda, şehrin diğerlerine göre daha farklı, güzel işlere imza atması ve uluslararası başarılar konusundaki çalışmaların Türkiye açısından önemli olduğunu belirten Selçuk, "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil, hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek de değil, biz dünyayla rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Küresel olarak neredeyiz, bunun hesabını vermek zorundayız" diye konuştu.

Her şehrin öncelikle kendi içindeki imkân farklılıklarını ve farklılıkların nitelik boyutunu azaltmaya yönelik gayret içinde olması gerektiğini söyleyen Selçuk, sadece nicel hedeflere yönelmiş bir şehrin nitelik üzerinde bir inşa yapmasının mümkün olmayacağını belirtti.

‘ÇALIŞMANIN YANSIMALARINI GÖRMEK İSTİYORUZ’

Peş peşe her ay birkaç tane büyük etkinliğin 2023 belgesinin hedefleri doğrultusunda hayata geçeceğini anlatan Selçuk, "Şehirlerin kendi başına yapmaya gayret ettiği bazı işleri, projeleri aslında ülke ölçekli ulusal düzeyde yapmanın da bir dönemini birlikte başlatmış olacağız. Üç günlük çalışmanın siz döndükten sonra ilçelerimize, tüm okullarımızdaki yöneticilerimize yansıması ve bu yansımalar sonucunda vizyon belgesinin hedefleri doğrultusunda tüm okullarımızın daha aktif, daha üretken olması, her okulun kendine özgü amaçlarının billurlaşması ve sonuç olarak da bütün öğretmenlerimizin bu konuda bir heyecan dalgasıyla karşı karşıya kalmasını bekliyoruz. Bu Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara'dan size göndereceği, okullara talimat ve genelge olarak ileteceği bir şey değil. Bu tüm mutfakta çalışan arkadaşlarımızın omuzlarında yükselecek olan bir şey. Dolayısıyla buradaki kritik faktör genel eğitimde öğrenci, uygulamada öğretmen ve okul yöneticileri" dedi.

Eğitim alanında ortaya konulacak gayretlerle Türkiye'nin yükselmesi konusunda mesafe alınacağına inancının tam olduğunu belirten Selçuk, Türkiye olarak birlikte çok güzel çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, ortaya çıkacak sonuçların birlikte değerlendirilerek, bazı kararlar verileceğini belirtti.