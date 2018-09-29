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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.09.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Bakan Ziya Selçuk: Analiz yapmadan karar almak doğru değil

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Bakan Ziya Selçuk: Analiz yapmadan karar almak doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam düşünüp sabah bir şey yapma lüksleri olmadığını belirterek, “Veriye bakmadan, fotoğrafı görmeden, analiz yapmadan bir karar almak gerçekten çok doğru değil. Zamana ihtiyaç var ama bu hiçbir şey yapmayacağımız anlamına da gelmiyor" dedi. Bakan Selçuk, mesleki eğitim başta olmak üzere, çok pratik, işlevsel ve mevcut durumun çok daha verimli kullanılabileceği bir noktaya gelineceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Türkiye Zeka Vakfı iş birliğinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘6. Zeka ve Yetenek Kongresi’nin açılışında konuştu. Uzun yılların birikimi olan bazı sorunların kısa sürede çözümlenmesini beklemenin doğru olmayacağını belirten Selçuk,"Bizim akşam düşünüp sabah bir şey yapma lüksümüz yok. Veriye bakmadan, fotoğrafı görmeden, analiz yapmadan bir karar almak gerçekten çok doğru değil. Zamana ihtiyaç var ama bu hiçbir şey yapmayacağımız anlamına da gelmiyor" dedi. Selçuk, ‘insanlık’ denildiğinde sadece kendi toplumunu anlayan bir uygarlık ile karşı karşıya olunduğunu söyleyerek, "Biz, 'insanlık' dediğimizde, endemik bitkilerimiz dahil hepsini çocuklarımız, evlatlarımız olarak görüyoruz. Bütün insanları, çocukları, göz pırıltılarını hanemize kaydediyoruz. O sebeple, bizim insanlık olarak neden bahsettiğimizi yeniden tasavvur etmemize ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. Eğitimin sadece endüstrinin ihtiyaçlarına odaklanmaması gerektiğini anlatan Selçuk, "Endüstri 4.0 veya Eğitim 4.0 diyorlar. Eğer biz insanlığı bu şekilde algılarsak, eğitim sadece endüstrinin ihtiyaçlarını içerirse, endüstrinin ihtiyaçlarını eğitimin beceri seti diye kurgularsak, eğitim 4.0 da, eğitim 5.0 da deseniz, bu sadece eğitimin kaç sıfır yenik olduğunu gösterir" diye konuştu.

SINIFLARIMIZDA 200,300 ALACAK ÇOCUKLAR VAR

Selçuk, zeka tanımının geçen yıllara göre farklı yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu

"Bu tanımsal çerçeveler bizi oldukça sınırlıyor. Mesela ben okullara gittiğimde hiç 200 alan çocuk görmedim, en fazla 100 alıyorlardı. Aslında bizim sınıflarımızda 200, 300 alacak çocuklar var. Fakat biz onlara, 'En fazla notunuz 100, sen de idare et. Otur oturduğun yerde, 100 almışsın daha ne istiyorsun' diyoruz. Aslında çocuk, 'Ben dünya çapında birisi olabilirim, sıçrama yapabilirim' demek istiyor fakat biz çocukları 100 ile sınırlandırıyoruz."     

BİLEŞENLERİN BİRBİRİYLE ETKİLEŞİMİNE BAKIYORUZ

Yetenek, zeka, eğitim konularını yeniden çerçeveleyip üzerinde düşünürsek, kavramlarımızı gözden geçirirsek mesafe almamamız için bir sebep yok. Kavramlar, kelimeler öncelikle karnından doğdukları topluma hizmet eder. Ondan sonra diğer toplumlar bundan yararlanır. Bizim kendi özgün kelimelerimizi oluşturmamız, kavramlarımızı üretmemiz gerekiyor. Türkiye eğitimde nicel olarak önemli mesafe aldı. Eğitimin niteliği konusunda da hedeflenen noktaya gelinmemesi için hiçbir sebep yok. Beraber düşünerek, hep birlikte eleştirileri paylaşarak bir olma noktasında bir yolculuk yapabiliriz. Önümüzdeki süreçte mesleki eğitim başta olmak üzere, çok pratik, çok işlevsel ve mevcut durumu çok daha verimli kullanabilecek bir noktaya geleceğiz. Maksimizasyon derdimiz yok, optimizasyonla ilgiliyiz eğitimde. Optimal koşulları oluşturmakla ilgiliyiz ve bir sistem tasarımı içerisinde bakmaya çalışıyoruz meseleye. Sistemin bütün bileşenlerini bütünsel olarak ele alıp her bir bileşenin birbiriyle ilişkisini, birbirini nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz." 

    

Programa, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.     

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