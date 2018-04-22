Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir
GeriEğitim Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.04.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz, bu bayramın çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu vurgulayarak, “Millî kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Geleceğimizi inşa etme yolunda en büyük gücümüz de eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık tarihimizi,  kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmak öncelikli görevlerimizdendir” dedi. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz mesajında, bu bayramın çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz’ın mesajı şöyle:

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TİMSALİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Türk Milleti’nin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hâkimiyetini resmen ilan ettiği günün yıl dönümüdür. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Millî iradeyi temsil eden Gazi Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi; İstiklal Harbine yön vermiş, milletimizin kurtuluş mücadelesini yönetmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur.

MİLLİ DEĞERLERİ YAŞATMANIN YOLU EĞİTİMDİR

Millî kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Geleceğimizi inşa etme yolunda en büyük gücümüz de eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık tarihimizi,  kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmak öncelikli görevlerimizdendir. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak evlatlarımızı millî ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyor ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLMİŞ İLK VE TEK BAYRAM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu vesile ile bir kez daha ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurucu Meclisimizin tüm değerli üyelerini, Kurtuluş Savaşımızda mücadele vermiş kahramanlarımızı, gazilerimizi, ebediyete irtihal etmiş aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

KPSS 2018/3 tercih sonuçları açıklandı! Taban ve tavan puanlar

Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir

AÖF sınav sonuçları o tarihte mi açıklanacak?

Kahvaltı öğretmenden