Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz, bu bayramın çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu vurgulayarak, “Millî kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Geleceğimizi inşa etme yolunda en büyük gücümüz de eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmak öncelikli görevlerimizdendir” dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz mesajında, bu bayramın çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz’ın mesajı şöyle:
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TİMSALİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Türk Milleti’nin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hâkimiyetini resmen ilan ettiği günün yıl dönümüdür. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Millî iradeyi temsil eden Gazi Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi; İstiklal Harbine yön vermiş, milletimizin kurtuluş mücadelesini yönetmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur.
MİLLİ DEĞERLERİ YAŞATMANIN YOLU EĞİTİMDİR
Millî kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Geleceğimizi inşa etme yolunda en büyük gücümüz de eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmak öncelikli görevlerimizdendir. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak evlatlarımızı millî ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyor ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLMİŞ İLK VE TEK BAYRAM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu vesile ile bir kez daha ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurucu Meclisimizin tüm değerli üyelerini, Kurtuluş Savaşımızda mücadele vermiş kahramanlarımızı, gazilerimizi, ebediyete irtihal etmiş aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”
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