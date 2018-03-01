Bakan Yılmaz: Okul öncesi eğitim iki ve üç yıla çıkacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği arasında düzenlenen 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü'nün imza törenine gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, bir insanın memleketine, insanına yapabileceği en büyük iyiliğin eğitime yatırım olduğuna işaret ederek hayırsever Durmaz'ın da bu yatırımı yaptığını belirtti. Evlatlara daha güçlü, daha kalkınmış bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, bunun şartının da eğitimi ileri götürmek olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla ikili eğitimin kaldırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, bir yabancı dilin iyi öğrenilmesi yönündeki çalışmalara değinen Yılmaz, "Öğrencinin kaliteli eğitime ulaşması için okul öncesi eğitimi önce bir yıl diyoruz ama bir yılı başardıktan sonra iki ve üç yıla çıkarmak üzere bu eğitimi yaygınlaştıracağız" dedi.

Bakan Yılmaz, ikili eğitimi kaldırabilmek için Türkiye'de 58 bin dersliğe ihtiyacın bulunduğunu belirterek, "Şu anda 47 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. 11 bin açık var" diye konuştu.

Okul öncesi eğitimde 2002’deki öğrenci sayısının 300 bin dolayında olduğunu, şimdi 1 milyon 400 binin üzerinde çıktığını belirten Yılmaz, "5 yaşla ilgili ortalamayı yüzde 90'a çıkardığımızda bu sefer 4,5 yaşı yüzde 90'a çıkaracağız. Ondan sonra da 3 yaşı da daha sonra alacağız" dedi.

Yabancı dil ağırlıklı eğitimi 800'e yakın okulda 100 bine yakın öğrenciyle pilot olarak başlattıklarını söyleyen Yılmaz, bir yılın sonunda diğer okullara da bu eğitimleri yaygınlaştıracaklarına değindi.