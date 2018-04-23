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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim HaberleriBakan Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti
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Eğitim
AA
23.04.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Bakan Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti        

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Bakan Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti        

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.      

Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir
Bakan Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizi inşa etmede en büyük gücümüz eğitimdir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.       

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Bakan Yılmaz, deftere şunları yazdı:       

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.      

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."  

Bakan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.  

   

BAKAN YILMAZ ÇOCUKLARI KABUL ETTİ

 

Öte yandan Bakan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencileri tek tek selamlayan, sınıflarına ve hedefledikleri mesleklerine ilişkin bilgi alan Yılmaz, koltuğunu bir süreliğine İhsan-Selatin Aras İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal'a devretti.     

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, gençlerin, milli değerleri benimseyecek, onlarla gurur duyacak ve evrensel değerleri de yine kendisine mal etmeyi başaracak inançta ve yetenekte olduğunu vurguladı. Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ilk Meclis’in büyük kahramanlarını rahmetle, şükranla yad ettiğini ifade eden Yılmaz, "Kurduğunuz Cumhuriyet emin ellerdedir, inşallah gençlerimizle birlikte bugünümüz dünden daha güçlü, gençlerimizle birlikte bu ülkenin yarınını da çok daha güzel yapacağız. Her geçen 98 yılda aziz milletin bu çok iyi yetişmiş evlatlarıyla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacak ve 21’nci yüzyılı sizlerle birlikte Türkiye'nin yüzyılı yapacağız" dedi.     

KARİYER GÜNLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Bakan Yılmaz'ın koltuğunu devralan Gizem Ünal da sözlerine bayramı çocuklara armağan eden ve tüm dünya çocukları ile paylaşmalarını sağlayarak kendilerine büyük mutluluk yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlere rahmet dileyerek başladı.     

Atatürk'ün, "bugünün küçükleri yarının büyükleri" diyerek çocuklara verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Ünal, "Bizler de burada sevincimizi ve coşkumuzu yerine getirirken sorumluluklarını yerine getiren, araştıran, üreten, düşünen, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz" değerlendirmesini yaptı.     

Ünal'ın okullara çeşitli mesleklerden temsilcilerin gelip tanıtım yapmasını istemesi üzerine Bakan Yılmaz, okullarda düzenledikleri "kariyer günleri"nin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.     

Öğrenciyi konuşması dolayısıyla tebrik eden ve "Hiç kimse bundan daha güzel bir konuşma yapamazdı" değerlendirmesini yapan Bakan Yılmaz'ın bu sırada duygulandığı görüldü.     

Programda Adem-Bilhan Uysal İlkokulu öğrencisi Elif Gülsüm Kuşkapan ve Osman Hamdibey Ortaokulu öğrencisi Kayra İza Avcı, Aşık Veysel'e ait "Kardeşim" şiirini seslendirdi.     

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