Bakan Yılmaz: Eğitim çok iyi bir noktada

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Eğitim Yönetimi ve Kalite’ başlıklı seminere katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şimdiye kadar yapılan eğitim yatırımlarını anlattı. “Evlatlarımız çok daha iyi bir eğitim alıyorlar. Çok iyi bir eğitimimiz var. Bunu öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize borçluyuz” diyen Yılmaz şöyle devam etti:

“Amacımız okullarımız arasında işbirliği ve istişareyi sağlayarak evlatlarımıza daha iyi eğitim vermek. Eğitimin her alanında 2002’ye göre çok büyük bir mesafe aldık. Her okulun olduğu gibi imam hatip okullarının da eğitim sorunlarını çözdük. Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz ve 38 bin 202 öğretmenle eğitim öğretim faaliyeti yürütülüyor. 1.539 Anadolu imam hatip lisemizde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 bin 775 öğretmeniz de eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz."

GÖRÜNENİN ÖTESİNDE ANLAMI VAR

İmam hatiplerin görünenin ötesinde bir manası var. Birçok devlet ve bilim adamı yetişti. Bütün okullarımızda yetişen ama buradan yetişene milletimizin kafasında farklı bir tasavvur var. O tasavvur da bizlere ilave bir sorumluluk yüklüyor. Buradan yetişenler milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesini vatanını seven, milleti için çalışır.

GENEL İLKE EĞİTİM

Hangi alanda olursa olsun hedef bütün çocuklarımıza refah içinde, kalkınmış bir ülke bırakmaktır. Bunu da ancak ve ancak eğitimle gerçekleştirebileceğimizin farkındayız. Genel ilkemiz de şu: Eğitime önem veren her şeye önem vermiş demektir. Eğitimi ihmal eden her şeyi ihmal etmiş demektir. Eğitime yapılan yatırım Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz. Geleceğin teminatı olan evlatlarımızın kişilik yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirerek, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olarak yetişmesini istiyoruz.

ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

10’ncu Kalkınma Planı’nda konulan hedefleri ulaşıldı. Öğretmen sayısı, derslik sayısı, okullaşma oranı, okuma yazma öğrenenlerin sayısı gibi alanlarda büyük gelişme kaydettik. Fırsat eşitliği, okullaşma oranlarının arttırılmasında, derslik başına düşen öğrenci sayısında, müfredatın güncellenmesinde, eğitimde teknolojinin kullanılmasında ne söylenildiyse bir adım ötesine geçildi. Eğitimin altyapısı tamamlanmasaydı kimse kaliteden söz edemezdi. Eskiden kaliteli eğitimden söz edilebilir miydi? Bugün eğitimde kaliteden bahsediliyorsa altyapının çözülmüş olmasındandır. Gerçekten bu dönemde eğitim alanında, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk hizmet getirdik, ama bazı alanlarda da 80 yılda yapılandan çok daha fazlasını getirdik. 80 yılda yapılan derslik sayının fazlasını bu dönemde yaptık. 1 milyon 479 binin üzerinde öğrenci okul öncesinde. Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısı yaklaşık altı kat arttı. 1 milyon 327 bin öğrenci özel okullara gidiyor. Kızlarımızın okullaşma oranı arttı. Yüzde 84’e yaklaştı. 1 milyon 400 binin üzerinde tableti öğretmenlere ve öğrencilerimize dağıttık. Fatih Projesi’ni özel eğitime, meslek okullarına yayınlaştıracağız. Kodlama eğitimini pratikte uygulanabilmesi için klavyeli bilgisayarlar da vermeyi planlıyoruz. İstanbul’da özel yetenekli öğrenciler için okul açtık. Türkiye’nin diğer illerinde özel yetenekliler için okulların açılmasını yaygınlaştıracağız. Destekleme ve yetiştirme kurslarına yaklaşık 9 milyon öğrenci katılıyor. Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. 81 ilde 800’e yakın okulda 100 binden fazla beşinci sınıf öğrencimize haftada 15 saat yabancı dil eğitimi veriyoruz. Öğretmen, öğrenci memnun. Bunu da önümüzdeki dönemde yaygınlaştıracağız. Evlatlarımıza güveniyoruz. Evlatlarımız çok daha iyi bir eğitim alıyorlar. Çok iyi bir eğitimimiz var. Bunu öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize borçluyuz.”