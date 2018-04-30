Bakan Yılmaz açıkladı… Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılacak 25 bin öğretmen için mülakatların başladığını belirtti. Yılmaz, "Seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.
Manisa’da katıldığı programda eğitim konusunda yapılan çalışmaları anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 bin öğretmen atamasının seçimden sonra ilan edileceğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:
“584 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da belli bir sevide olması lazım. Biz gelmeden önce 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu oran Kore’de aynı, Japonya’da da, İngiltere’de de aynı. Fransa ise bizden daha fazla. Dün Avrupa ülkesinin gerisindeyken, bugün ilerisindeyiz. 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Bunun için illerde mülakat çalışmaları başladı. Öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmalar haziran ayında bitecek. Aslında mayıs ayı sonunda çalışmalar biterdi. Ancak, değerlendirmeler olacak. Tercihleri alacağız. İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz.”
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