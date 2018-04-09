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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
09.04.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Bakan Yılmaz: 58 bin yeni derslik yapıldı

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Bakan Yılmaz: 58 bin yeni derslik yapıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Hayırsever eğitim gönüllülerimiz tarafından ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası’ kapsamında 3 bin 424 yeni bina, 53 bin 159 yeni derslik, 22 bin 297 ek bina, 5 bin 787 ek derslik olmak üzere, 25 bin 721 bina ve 58 bin 946 derslik hayırseverlerimiz tarafından yapılıp Milli Eğitime bağışlandı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katıldığı Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Telekom-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Yapım Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmaya, protokole katkısı olanlara teşekkür ederek başladı. Kalite ve fırsat eşitliğinin eğitimin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, altyapı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmenin mümkün olmadığını, alt yapının tamamlanması için Türkiye’de eğitime en çok destek veren kurumlardan birinin Türk Telekom olduğunu belirtti. Yılmaz, insanın en büyük birikiminin eğitim olduğuna işaret ederek özetle şöyle konuştu:

KDV KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
“Eğitime yatırım yapan hayırsever eğitim gönüllülerimiz tarafından ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası’ kapsamında 3 bin 424 yeni bina, 53 bin 159 yeni derslik, 22 bin 297 ek bina, 5 bin 787 ek derslik olmak üzere 25 bin 721 bina ve 58 bin 946 derslik hayırseverlerimiz tarafından yapılıp milli eğitime bağışlandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın koyduğu ‘ikili eğitimi 2019 yılı sonunda sona erdirme’ hedefine ulaşacağız, bunun için Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle genel ve özel bütçeli kamu idarelerine yani Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan tüm okullar, yurtlar, çocuk yuvaları dahil, bakım ve rehabilitasyon merkezleri dahil inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler her türlü vergiden istisna tutulacak. KDV’den muaf olunduğundan ondan artacak kısmın da ilave eğitim için kullanılacağına inanıyorum.

EKSİKLERİ GİDERMENİN YOLU EĞİTİMDİR
Evlatlarımızın iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel düşünceye sahip olmasını istiyoruz. Türkiye’nin en büyük yatırımı beşeri sermayeye yapılan yatırımdır.  Türkiye, dün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha az eğitime kaynak ayırırken bugün çok daha fazlasını ayırıyor. Türkiye, beşeri sermayesini kendine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biri. Bugün Türkiye’de ne başarı varsa arkasında eğitim var, ancak ne eksiklik varsa onun da sebebi eğitimdir. Eksikleri giderebilmenin yolu da eğitimden geçiyor. Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmesi, herkesin evi barkı, işi aşı olması ancak daha iyi eğitimle mümkün.

MARMARA’DA ÖĞRETMEN EKSİĞİ VAR
Kalkınma Planını’nda yer alan eğitimle ilgili hedeflerin hemen hepsine ulaşıldı. Fırsat eşitliğinde, okullaşma oranının artırılmasında, eğitime katılma süresinde, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasında, müfredatın güncellenmesinde ve eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasında büyük mesafe kaydedildi. Plan hazırlandığı dönemde, ‘bölgeler arasında beşeri ve fiziki dengesizlikler giderilsin’ diye bir tavsiye vardı. O zaman Doğu’da okul yoktu. Öğrencileri ayakta dahi sınıfta tutabilecek 90 kişilik dersliklerin bulunduğu bir vali tarafından aktarıldı. Şimdi, Ağrı’ya da gidin, Kars’a da gidin, Iğdır’a gidin, Hakkari’ye gidin, Bitlis’e de gidin derslik başına düşen öğrenci sayısı 22. Öğretmen doluluk oranı Güneydoğu Anadolu’da yüzde 90, Doğu Anadolu’da yüzde 92. Marmara Bölgesi’nde eksiklik var, yani tam tersi oldu, öğretmen doluluk oranı yüzde 85’lerde, derslik başına düşen öğrenci sayısı da nüfusun da göç almasıyla birlikte biraz daha fazla. Türkiye genelinde biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’dan 24’e düşürdük.”

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