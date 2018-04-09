Bakan Yılmaz: 58 bin yeni derslik yapıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katıldığı Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Telekom-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Yapım Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmaya, protokole katkısı olanlara teşekkür ederek başladı. Kalite ve fırsat eşitliğinin eğitimin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, altyapı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmenin mümkün olmadığını, alt yapının tamamlanması için Türkiye’de eğitime en çok destek veren kurumlardan birinin Türk Telekom olduğunu belirtti. Yılmaz, insanın en büyük birikiminin eğitim olduğuna işaret ederek özetle şöyle konuştu:

KDV KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

“Eğitime yatırım yapan hayırsever eğitim gönüllülerimiz tarafından ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası’ kapsamında 3 bin 424 yeni bina, 53 bin 159 yeni derslik, 22 bin 297 ek bina, 5 bin 787 ek derslik olmak üzere 25 bin 721 bina ve 58 bin 946 derslik hayırseverlerimiz tarafından yapılıp milli eğitime bağışlandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın koyduğu ‘ikili eğitimi 2019 yılı sonunda sona erdirme’ hedefine ulaşacağız, bunun için Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle genel ve özel bütçeli kamu idarelerine yani Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan tüm okullar, yurtlar, çocuk yuvaları dahil, bakım ve rehabilitasyon merkezleri dahil inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler her türlü vergiden istisna tutulacak. KDV’den muaf olunduğundan ondan artacak kısmın da ilave eğitim için kullanılacağına inanıyorum.

EKSİKLERİ GİDERMENİN YOLU EĞİTİMDİR

Evlatlarımızın iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel düşünceye sahip olmasını istiyoruz. Türkiye’nin en büyük yatırımı beşeri sermayeye yapılan yatırımdır. Türkiye, dün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha az eğitime kaynak ayırırken bugün çok daha fazlasını ayırıyor. Türkiye, beşeri sermayesini kendine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biri. Bugün Türkiye’de ne başarı varsa arkasında eğitim var, ancak ne eksiklik varsa onun da sebebi eğitimdir. Eksikleri giderebilmenin yolu da eğitimden geçiyor. Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmesi, herkesin evi barkı, işi aşı olması ancak daha iyi eğitimle mümkün.

MARMARA’DA ÖĞRETMEN EKSİĞİ VAR

Kalkınma Planını’nda yer alan eğitimle ilgili hedeflerin hemen hepsine ulaşıldı. Fırsat eşitliğinde, okullaşma oranının artırılmasında, eğitime katılma süresinde, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasında, müfredatın güncellenmesinde ve eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasında büyük mesafe kaydedildi. Plan hazırlandığı dönemde, ‘bölgeler arasında beşeri ve fiziki dengesizlikler giderilsin’ diye bir tavsiye vardı. O zaman Doğu’da okul yoktu. Öğrencileri ayakta dahi sınıfta tutabilecek 90 kişilik dersliklerin bulunduğu bir vali tarafından aktarıldı. Şimdi, Ağrı’ya da gidin, Kars’a da gidin, Iğdır’a gidin, Hakkari’ye gidin, Bitlis’e de gidin derslik başına düşen öğrenci sayısı 22. Öğretmen doluluk oranı Güneydoğu Anadolu’da yüzde 90, Doğu Anadolu’da yüzde 92. Marmara Bölgesi’nde eksiklik var, yani tam tersi oldu, öğretmen doluluk oranı yüzde 85’lerde, derslik başına düşen öğrenci sayısı da nüfusun da göç almasıyla birlikte biraz daha fazla. Türkiye genelinde biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’dan 24’e düşürdük.”