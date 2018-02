Bakan Yılmaz: 500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu getirilmesini öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin birinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu anda 500 civarında öğretmenin açığa alındığını ifade eden Yılmaz, bakanlık olarak açığa aldıkları öğretmenlerin bir şekilde açığının sona erdirilmesi için çalıştıklarını ve inceleme yaptırdıklarını söyledi. Ancak, illerde ise valilikler tarafından 3 bine yakın öğretmenin açığa alındığını aktaran Bakan Yılmaz, valiliklerin görevden aldığı öğretmenleri, MEB’in göreve iade edemediğini belirtti. Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü anlatan Yılmaz, 3 bine yakın öğretmenin bir an önce soruşturmalarının tamamlanmasını istediğini ifade etti. Yılmaz, "Devletin valisi, bir şekilde çalışma yaptırıp kendince bir kanaate ulaştıklarında bize iletirse biz gereğini yaparız. Dolayısıyla da şu anda bakanlıktaki sayı 500 civarında, valiliklerde de 3 bin civarında var. En kısa zamanda bunu neticelendirmeye çalışıyoruz. Biz öğretmenlerimizin bir an önce göreve dönmesi için gereken her şeyi yaparız" dedi.

4-5 YILDIR EĞİTİM FAKÜLTESİ AÇILMIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması içerisinde engelli öğretmenin bulunmadığını ancak en kısa zamanda ilave 500 engelli öğretmen alımı için duyuru yapacaklarını aktardı. Ayrıca ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle son 4-5 yıldır hiçbir eğitim fakültesinin açılmadığını belirten Yılmaz, hangi fakültelerin, bölümlerin açılacağına ve bu bölümlere ne kadar kontenjan verileceğine Yükseköğretim Planlama Kurulu’nun karar vereceğini ifade etti.

LİSE PANSİYONLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrenci pansiyonlarının 200 bine yakın kapasitesinin olduğunu belirten Bakan İsmet Yılmaz, buralarda 150 bin civarında öğrencinin barındığını ve yaklaşık 50 bin kişilik boş yer bulunduğunu, buna göre doluluk oranının yüzde 75 civarında olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla da istiyoruz ki evlatlarımızı kimseye bırakmadan, ister dernek, ister vakıf başka bir şey olmadan; onlar da sivil toplum kuruluşları, ön yargılı olarak suçlu da ilan etmiyoruz ama bu görevin öncelikle devlet tarafından verilmesini istiyoruz. Biz çalışmalarımıza gayret ediyoruz ama bilin ki devletin pansiyonlarında yani ortaöğretime yönelik olarak açık var, doluluk yok. Kredi Yurtlarda ise 200 binken 600 bin civarına geldi ama hala eksiklik var mı var ama yeni yurtlar da yapılıyor. En kısa zamanda bunu da ortadan kaldıracağız."