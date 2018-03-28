Bakan Yılmaz açıkladı: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Van’da valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi. Öğrencilerin sağlıklı okullarda ve çevrelerde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda kentte devam eden 53 projeyi kısa sürede tamamlamak için çaba göstereceklerini belirtti.

Van'da öğrencilerin yarısına yakınının ikili eğitim aldığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul yapacağımız arazileri ve hangi projeleri uygulayacağımızı belirledik. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayarak Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyükşehirlerden ilk geçecek illerden biri olacak" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ BAŞLIYOR



Eğitimin kalitesinin arttırılması için olmazsa olmaz unsurlardan birinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak olduğunu söyleyen Bakan İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bunun için daha fazla öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Van'daki eğitimin kalitesinin eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar. Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması yapılacak. Bunlardan 1.000 öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık."

VAN’DA 16 BİN 329 ÖĞRETMEN VAR



Van'da ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 35'ten 20'ye düştüğüne dikkati çeken Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"6 bin 136 öğretmen vardı 2002'de. Şimdi bu sayı 16 bin 329. 3 bin 800 dersliğimiz varken şimdi 11 bin 796 dersliğimiz bulunuyor. 3 katından fazla. Toplam öğrenci sayımız da 331 bin. Bunun yanında üniversitemizde de 33 bine yakın öğrencimiz eğitim alıyor. Okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğretimin sonuna kadar bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra eğitimin kalitesinin daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız."