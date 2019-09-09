Bakan Yardımcısı Safran: Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i 2030-2040 yılında olmayacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Safran, öğrencilere seslenerek, içlerinden birçok Aziz Sancar'ların çıkacağını belirtti. Öğrencilerin 10-15 yıl sonra Türkiye'nin en iyi yerlerine geleceğine inandığını söyleyen Safran, "Sizleri bakan, mühendis, doktor, hukukçu olarak göreceğim. Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım. Beni mahcup etmeyeceksiniz" dedi.

‘BU KUŞAK FARKLI BİR KUŞAK’

Velilere de seslenen Safran, şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımızla aynı tarihte yaşıyoruz ama aynı zamanda yaşamıyoruz. Bunu tüm eğitimciler, anne babalar çok iyi bilmeli. Tarih aynı, ama zaman farklı. Bu anlamda çocuklarımızın sorgulayan, analitik düşünen düşüncelerine saygı gösterin. Bu kuşak farklı bir kuşak. Bu kuşak bizler gibi yetişmiyor. Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 21’inci yüzyılda ve gelecek yıllarda insanlığı hiç beklemediği, hiç tahmin etmediği ve şimdiye kadar hiç görmediği bir takım gelişmelerle, sürprizlerle karşı karşıya bırakacak. Biz geleceği düşünüyoruz.

Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i 2030-2040 yılında olmayacak. Bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz, buna göre kendimizi ayarlamamız ve buna göre Türkiye'nin gelecek tasarımını yapmamız lazım. Özellikle milli eğitim sisteminin vizyonu sadece ülkenin bulunduğu coğrafya değil, bu coğrafyanın dışında da var olma stratejisini geliştirmektir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak olaya böyle bakıyoruz. Başarı hep birlikte sağlanır.

Türkiye'nin her yerini öğretmenlerle donattık. Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, kırlarında, sahillerinde en ücra köşelerinde hiçbir çiçeğin kendi kendine açıp solmasına müsaade etmeyeceğiz demiştik. Kastamonu'nun hiçbir köyünde hiçbir kırsalında öğretmensiz köy kalmadı. Sadece bu yıl 515 öğretmen tayin ettik.

TABLET VE BİLGİSAYAR SİZE HAKİM OLMASIN

Kastamonu'nun eğitimle ilgili ihtiyaçları için elimden gelen gayreti göstereceğim. Tablet, telefon, bilgisayar tutkunu öğrenciler sizlere sesleniyorum. Bu zihin istilacılarının savunmasız avları olmayın. Tablet ve bilgisayar size hakim olmasın. Tablet ve bilgisayara siz hakim olursanız ancak faydalı olabilir ama onlar size hakim olursa bilin ki zihin avcılarının kurbanısınız. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Okul zamanında özellikle telefonları okula getirmemeye çalışın. Bu sizlerin çok zamanını alıyor. Bu konuyla ilgili bizler de çalışıyoruz. Bizlere öğretmenlerinize yardımcı olun.

ÖĞRENCİLERİMİZ LGS GİBİ SINAVLARIN STRESİNDEN KURTULACAK

Sevgi ve şefkat eğitimde çok önemli. Gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak rahat bir eğitim hayatı sürdürecek. Bu ilk bakışta çok zor görünüyor ama inşallah bunu Türkiye olarak hep birlikte başaracağız."

Vali Yaşar Karadeniz ise öğrencilerin toplum için daha hazırlıklı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve şiirler okundu. Öğrencilerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılar beğeni topladı. Merkez Ortaokulu ile Kastamonu'da inşaatı tamamlanan dokuz okulun toplu açılışının ardından Merkez Ortaokulu gezildi.