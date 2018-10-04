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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
04.10.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Bakan sözünü tuttu, öğrenciler bilgisayara kavuştu

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Bakan sözünü tuttu, öğrenciler bilgisayara kavuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zor şartlar altında okuyup Türkiye’nin değişik illerinde üniversite kazanan öğrencilere sözünü verdiği dizüstü bilgisayarları gönderdi. Bilgisayarlar İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından öğrenci yakınlarına teslim edildi.

 

Bakanı Selçuk, gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, Siverek ilçesindeki zor şartlar altında eğitim gören ve üniversite kazanan başarılı öğrencilerle bir araya gelmişti. Burada öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, başarılı beş öğrenciye dizüstü bilgisayar sözü vermişti. Selçuk bu sözünü tutarak, öğrencilere teslim edilmek üzere dizüstü bilgisayarları Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan törenle, başarılı öğrencilerin hediyeleri öğrenci yakınlarına teslim edildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrenci ve velileri kutlayarak, "Bilindiği gibi Bakanımız Ziya Selçuk'un Şanlıurfa’yı ziyaretlerinde Siverek ilçemizden beş öğrencimiz, bakanımızı ziyaret etti. Bu öğrencilerimiz ilçelerde açmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim görüp üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz. Bunlar sadece kursa hazırlanmadılar, kimisi çobanlık yaparak, kimisi tarımda çalışarak hem ailelerine yardımcı oldu hem de hafta sonu ya da hafta içinde açtığımız kurslardan yararlanarak, üniversiteye hazırlandı. Onların başarısı Bakanımız Ziya Selçuk'u da çok etkiledi. Onları tebrik ederek birer tane bilgisayar hediye etti. Bizde bu bilgisayarları öğrenci velilerine teslim ettik. Bilgisayarlar, kısa sürede üniversite okuyan öğrencilerimize ulaştırılacak. Bu anlamada bende hem öğrencilerimizi ve hem de velilerimizi tebrik ediyorum, Sayın Bakanımıza da ayrıca Şanlıurfa adına bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanan Keziban Çakmak’ın abisi Hacı Bayram Çakmak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür ederek, "Keziban zor şartlarda okudu ve çalıştı. Sonunda istediği bölümü kazandı, umarım başarılı bir şekilde okulunu bitirir. Tekrardan Bakanımıza bu hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esra Kalemli, Keziban Çakmak ve Musa Geçikıran’ın bilgisayarları velilerine verilirken, Şanlıurfa’ya gelemeyen Songül Şen ile Gizem Özünalan’ın hediyeleri ailelerine ulaştırılmak üzere Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu’na verildi.

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