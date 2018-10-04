Bakan sözünü tuttu, öğrenciler bilgisayara kavuştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zor şartlar altında okuyup Türkiye’nin değişik illerinde üniversite kazanan öğrencilere sözünü verdiği dizüstü bilgisayarları gönderdi. Bilgisayarlar İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından öğrenci yakınlarına teslim edildi.
Bakanı Selçuk, gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, Siverek ilçesindeki zor şartlar altında eğitim gören ve üniversite kazanan başarılı öğrencilerle bir araya gelmişti. Burada öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, başarılı beş öğrenciye dizüstü bilgisayar sözü vermişti. Selçuk bu sözünü tutarak, öğrencilere teslim edilmek üzere dizüstü bilgisayarları Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan törenle, başarılı öğrencilerin hediyeleri öğrenci yakınlarına teslim edildi.
Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrenci ve velileri kutlayarak, "Bilindiği gibi Bakanımız Ziya Selçuk'un Şanlıurfa’yı ziyaretlerinde Siverek ilçemizden beş öğrencimiz, bakanımızı ziyaret etti. Bu öğrencilerimiz ilçelerde açmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim görüp üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz. Bunlar sadece kursa hazırlanmadılar, kimisi çobanlık yaparak, kimisi tarımda çalışarak hem ailelerine yardımcı oldu hem de hafta sonu ya da hafta içinde açtığımız kurslardan yararlanarak, üniversiteye hazırlandı. Onların başarısı Bakanımız Ziya Selçuk'u da çok etkiledi. Onları tebrik ederek birer tane bilgisayar hediye etti. Bizde bu bilgisayarları öğrenci velilerine teslim ettik. Bilgisayarlar, kısa sürede üniversite okuyan öğrencilerimize ulaştırılacak. Bu anlamada bende hem öğrencilerimizi ve hem de velilerimizi tebrik ediyorum, Sayın Bakanımıza da ayrıca Şanlıurfa adına bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanan Keziban Çakmak’ın abisi Hacı Bayram Çakmak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür ederek, "Keziban zor şartlarda okudu ve çalıştı. Sonunda istediği bölümü kazandı, umarım başarılı bir şekilde okulunu bitirir. Tekrardan Bakanımıza bu hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Esra Kalemli, Keziban Çakmak ve Musa Geçikıran’ın bilgisayarları velilerine verilirken, Şanlıurfa’ya gelemeyen Songül Şen ile Gizem Özünalan’ın hediyeleri ailelerine ulaştırılmak üzere Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu’na verildi.
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