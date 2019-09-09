Bakan Soylu: İlk 5 gün yoğun denetim olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezunu olduğu İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Plevne Anadolu Lisesi’nde yeni öğretim dönemi açılış törenine katıldı.
“Bu hafta ilk beş gün okul servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerimiz devam edecek” diyen İçişleri Bakanı özetle şöyle konuştu:
“İçişleri Bakanlığı olarak güvenliği sağlamak için 2019-2020 eğitim yılında sadece polis sorumluluk bölgesinde 1553 okulda okul güvenlik görevlisi, 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenlikli eğitim koordinasyon görevlisi, 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip çalışacak. Jandarma sorumluluk bölgesinde de 1208 okulda güvenlik görevlisi, tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon personeli görevlendirildi. Bu hafta ilk beş gün okul servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerimiz sürecek. Farkındalığı arttırmak için yaya geçitlerine görsel çizimler yapıyoruz. 3 bin 52’sini tamamladık. Hedefimiz, anne ve babaların çocuklarını okullara gönderdiğinde kafalarında bir soru işaretinin olmaması. Çocuklarımıza birilerinin bulaşmasına izin vermeyeceğiz.
15 BİN 330 KİŞİYİ UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN TUTUKLADIK
Uyuşturucu konusu dünyada çığ gibi büyüyor. En büyük sıkıntımız ailelerin ‘Benim çocuğum yapmaz’ cümlesi. Ailelerinde sıkıntılı olan çocuklar bunu kullanıyor diye bir algı var. Araştırmalar bunları kullananların büyük bölümünün ailelerinde sıkıntıları olmayan çocuklar olduğunu gösteriyor. Çocuklarınızla sürekli konuşun. Sizler çocuğunuzun hayatında, zihninde ne kadar fazla yer kaplarsanız, o zehir de kendisine yer bulamayacak. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda büyük mücadele içindeyiz. Yakalamalar yapıyoruz. Sadece bu yılbaşından beri 15 bin 330 kişiyi uyuşturucu suçlarından tutukladık. 85 bin 269 operasyon yaptık. Okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık.”
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