Bakan şirket hissesini devretti
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kurucusu olduğu Maya Okulları’ndaki hisselerini devretti.
Hisse devri, kabinenin açıklanmasının ardından, 18 Temmuz’da yapıldı. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgiye göre, Selçuk, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirke-
ti’ndeki hisselerini Oktay Selçuk’a devretti. Selçuk’un okuldaki görevleri de bitti. 2002’de kurulan okulun İncek, Oran, Manavgat ve Diyarbakır’da yerleşkeleri var. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi kapsamında eğitim veriyor.
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