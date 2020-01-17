Bakan Selçuk'tan yarıyıl tatili önerisi: Tatilde evlere kapanmayın

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak bugün yarıyıl tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yarıyıl tatiliyle ilgili bir video paylaştı. Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun" dedi.

Yarın yarıyıl tatiline giriyor çocuklar. Bu video onlar için, ama aslında hepimize... Bahşedilen hayatın sonsuz hazinesine çocuklarımızla birlikte ulaşmanız dileğiyle. pic.twitter.com/g74zThOTiY — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2020