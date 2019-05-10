Bakan Selçuk'tan velilere mektup
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla velilere mektup yazdı. Anne-babalara seslenen Bakan Selçuk, "Çocukların sahip oldukları, her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven, ayırmayan, ayrıştırmayan yüce duygularını, davranışlarımızla ellerinden almayalım” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla velilere mektup yolladı. Mektubuna, "Sevgili anneler babalar, en baştan başlayacağız, 'merhaba' dediğimiz yerden, tanıştığımız ilk günden, göz göze geldiğimiz ilk andan..." hitabıyla başlayan Selçuk, engelliye bakışın, selamlamanın, hal hatır sormanın, haklarının nasıl teslim edildiğinin çok önemli olduğunu söyledi.
Çocukların kabul duygusunun çok yüksek olduğunu belirten Selçuk, onların, görenle göremeyeni, duyanla duyamayanı, yürüyenle yürüyemeyeni birbirinden ayırmadıklarını söyledi. Çocuklar için insanlar arasında fark olmadığını, farkı zamanla yetişkinlerden öğrendiklerini anlatan Selçuk, "Çocuk eğitimi sözle, söylemle değil, hal ile örnek olmakla yapılır. Çocukların sahip oldukları, her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven, ayırmayan, ayrıştırmayan yüce duygularını, davranışlarımızla ellerinden almayalım. Emin olun ilk durağımız çocukları eğitmek değil. Yeniden başlamak için ilk durağımız biziz, kendimiziz. Kendimizi bilmek en değerli yolculuğumuz. Biz, başlangıç noktamızı kendi kalplerimizden verelim" dedi.
Varılacak noktanın engelli çocukların eşit haklarda ve koşullarda eğitim gördüğü ve çocukluğunu yaşadığı sevgi dolu güzel günler olması temennisinde bulunan Selçuk, mektubuna şöyle devam etti:
"Sevmeden sevgi, saymadan saygı gelmez. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki ödevlerimize çalışıyor, her geçen gün yeni hizmetler ortaya koyuyoruz. Ürettiğimiz hizmetlerin toplumsal değere dönüşmesi için sizlerin katkısına ihtiyacımız var."
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