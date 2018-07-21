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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
21.07.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan öğretmenlere mektup

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Bakan Selçuk’tan öğretmenlere mektup

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, öğretmenlere mektup yazdı. Bakan Selçuk mektubunda, “Öğretmenlik sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğudur. Büyük ve fedakar MEB ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, öğretmenlere hitaben bir mektup yazdı. Bakan Selçuk, öğretmenliğin sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğu olduğunu belirterek, “Büyük ve fedakar Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.” ifadesini kullandı. Tüm öğretmenlere e-posta yoluyla ilettiği mektubunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığını belirten Bakan Selçuk, okulu, öğretmenler odasını bilen ve o günleri daima hatırlayan biri olarak öğretmenleri en kalbi duygularla selamladığını ifade etti. Meslek hayatına öğretmen olarak başladığını, daha sonra akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde, kurumlarda görev yaptığını anlatan Selçuk, ömrünün okullarda, eğitim ortamlarında geçtiğini, bazı öğretmen arkadaşları ile birçok çalışmada aynı havayı teneffüs ettiklerini, aynı mekanları paylaştıklarını aktardı. Ziya Selçuk, mektupta şu ifadelere yer verdi:

“ÖNEMLİ GÜVENCEM SİZ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM”
“Sizlerin neler hissettiğinin, neler düşündüğünün farkındayım. Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığının koridorlarında benim şahsımda temsil edildiğinizi; aklımda, düşüncemde, gönlümde, duygularımda hissiyatınızın taşındığını bilmenizi isterim. Samimiyetle ifade etmek isterim ki görevimi ifa ederken en önemli güvencem siz değerli meslektaşlarım olacaktır. Başarılı olacaksam bu, sizlerin sayesinde, desteği, duası ve katkılarıyla olacaktır. Günümüz dünyasında kişilere atfedilen değer, insanlara duyulan saygı, aslında çalıştıkları kuruma verilen değer ve saygı ile doğru orantılıdır. Bu itibarla her bir öğretmen arkadaşımın, Milli Eğitim Bakanlığının değerli bir mensubu ve Bakanlığımızın saygın bir bireyi olmakla gurur duymasını istiyorum. Yine Bakanlığımızın yaptığı her güzel işi ve gerçekleştirdiği her anlamlı faaliyeti; öğretmenlerimizin ‘Bunu benim Bakanlığım yaptı’ diye sahiplenmesini ve benimsemesini istiyorum.”

“ÜLKE VE ÇOCUKLAR İÇİN BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
Selçuk, okulların, dersliklerin, laboratuvarların, kitapların, eğitime dair her şeyin, çocukların hukukunu koruma ve onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlama amacına yönelik inşa edildiğini vurguladı. Eğitimde yapılan her çalışmanın temelinde en kıymetli varlıklar olan çocukların bulunduğuna işaret eden Bakan Selçuk, “Sevgili öğretmenlerime şu hususu ifade etmek istiyorum; Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü bugünü ve geleceği sizler yeşertiyorsunuz. Verdiğiniz emeğin, çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. Bu meşakkatli görevi ifa ederken karşımıza çıkan engelleri el birliği ile aşma gayreti içinde olacağız. Öğretmenlik sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğudur. Büyük ve fedakar MEB ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. İyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, tüm öğretmenlere sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptıkları özverili çalışmalarda başarılar diledi. Selçuk, başta Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitleri, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yaparken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını da belirtti.

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