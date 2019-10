Bakan Selçuk’tan kız çocuklarına mesaj: Her zaman ayaklarını yere sağlam bas

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı.

Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Siz de onlara anlatın ki güzel yaşasınlar. #seniyiyseniyiyiz pic.twitter.com/9wOO1ucLB5 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 11, 2019

Bakan Selçuk, “Ülkemin kız çocuklarına” ifadesiyle başlayan mesajda şunları söyledi:

“Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Onlar sesimi buradan duymazsa, siz bilin, onlara anlatın ki çok yaşasınlar, güzel yaşasınlar... Ülkemin kız çocuklarına... Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap. Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak, ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas. Başkasının sözüyle, bakışıyla, görüşüyle eksilmeyeceğini bil; tamamlanmak için de iltifata ihtiyacın olmadığını unutma. Aynada ne görürsen o, içindekinin yansımasıdır. Aklınla, kalbinle ve duruşunla güzelsen yaşam boyu çok güzelsin ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Dünyaya geldiğin gün sana bahşedilenlerle ve bunun üzerine koyduğun bütün güzelliklerle çok değerlisin. Biz ancak; #seniyiyseniyiyiz”