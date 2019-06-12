Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın
GeriEğitim Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.06.2019 - 17:55, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından 14 Haziran’da verilecek karnelerle ilgili velilere yönelik bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk paylaşımında, “Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam; o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi ‘çocukluğunuzu’, kendi ‘öğrenciliğinizi’ karşılar gibi karşılamanızdır” dedi.

Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 14 Haziran’da karnelerini alarak üç aylık bir yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından velilere yönelik bu dönemde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bir mesaj paylaştı. Çocuklar arasında kıyaslama yapılmamasını tavsiye eden Bakan Selçuk’un mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Cuma günü bir eğitim öğretim yılını daha noktalıyor; karneleri veriyoruz inşallah çocuklarımıza. Büyükler; ellerinde karneleriyle okuldan gelen çocukları karşılarken; kendi çocukluklarını hatırlasalar ne güzel olur. Kıyas, olumlu da olsa, olumsuz da olsa zarar veriyor. Kimi ebeveynler çocuklar arasındaki doğal farklılığı kolayca değiştirilebilir zannediyorlar. “Kardeşler bile birbirine benzemiyor.” diyorlar ama kursa gönderirsek, ek ders aldırırsak, baskı uygularsak, başkalarını örnek gösterirsek olur düşüncesindeler. Bütün çocukları birbiriyle kıyaslayabiliyor, onlardan aynı şeyi, aynı sonuçları bekleyebiliyoruz. Karşılaştırma sürecinde başta çocuklar olmak üzere hepimiz yıpranıyoruz. Unutmayalım ki, karşılaştırma yapmıyorum demek bile bir karşılaştırmadır. Bir çocuk yüksek not aldığında aferin demek, almazsa bu aferinin söz konusu olamayacağını bildirmek; bilincin farkında olduğu bir durum ve çok yaralayıcı. Örselenen çocukların en büyük çıkmazı, sorunun kendilerinden kaynaklandığını sanmaları. Örselemek yerine onları cesaretlendirmek, bunun bir süreç olduğunu hissettirmek, koşulsuz şefkat-saygı beslemek yeterli. Benim, Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam; o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi “çocukluğunuzu”, kendi “öğrenciliğinizi” karşılar gibi karşılamanızdır.”

Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın
Avrupa Şampiyonu Türk Takımı, dünya olimpiyatlarına gidiyor
Harezmi Eğitim Şenliği YTÜ’de
Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı