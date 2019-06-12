Bakan Selçuk’tan karne mesajı: Çocukları kıyaslamayın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından 14 Haziran’da verilecek karnelerle ilgili velilere yönelik bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk paylaşımında, “Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam; o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi ‘çocukluğunuzu’, kendi ‘öğrenciliğinizi’ karşılar gibi karşılamanızdır” dedi.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 14 Haziran’da karnelerini alarak üç aylık bir yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından velilere yönelik bu dönemde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bir mesaj paylaştı. Çocuklar arasında kıyaslama yapılmamasını tavsiye eden Bakan Selçuk’un mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Cuma günü bir eğitim öğretim yılını daha noktalıyor; karneleri veriyoruz inşallah çocuklarımıza. Büyükler; ellerinde karneleriyle okuldan gelen çocukları karşılarken; kendi çocukluklarını hatırlasalar ne güzel olur. Kıyas, olumlu da olsa, olumsuz da olsa zarar veriyor. Kimi ebeveynler çocuklar arasındaki doğal farklılığı kolayca değiştirilebilir zannediyorlar. “Kardeşler bile birbirine benzemiyor.” diyorlar ama kursa gönderirsek, ek ders aldırırsak, baskı uygularsak, başkalarını örnek gösterirsek olur düşüncesindeler. Bütün çocukları birbiriyle kıyaslayabiliyor, onlardan aynı şeyi, aynı sonuçları bekleyebiliyoruz. Karşılaştırma sürecinde başta çocuklar olmak üzere hepimiz yıpranıyoruz. Unutmayalım ki, karşılaştırma yapmıyorum demek bile bir karşılaştırmadır. Bir çocuk yüksek not aldığında aferin demek, almazsa bu aferinin söz konusu olamayacağını bildirmek; bilincin farkında olduğu bir durum ve çok yaralayıcı. Örselenen çocukların en büyük çıkmazı, sorunun kendilerinden kaynaklandığını sanmaları. Örselemek yerine onları cesaretlendirmek, bunun bir süreç olduğunu hissettirmek, koşulsuz şefkat-saygı beslemek yeterli. Benim, Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam; o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi “çocukluğunuzu”, kendi “öğrenciliğinizi” karşılar gibi karşılamanızdır.”
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