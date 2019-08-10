Bakan Selçuk’tan bayram trafiği uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bayram tatilcilerini trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sevdiklerinize sağlıkla, huzurla kavuşmanız dileğiyle...” diyerek “Sevincimiz sürsün diye, bayram trafiğinin beş kuralı” konulu bir animasyon video yayımladı. Videoda beş kural olarak şu ifadelere yer verildi:
“Emniyet kemerimizi takıyoruz. Takip mesafemizi koruyoruz. Hız limitini aşmıyoruz. Hatalı sollama yapmıyoruz. Cep telefonuyla konuşmuyoruz.”
Sevdiklerinize sağlıkla, huzurla kavuşmanız dileğiyle... pic.twitter.com/cMUe3uJ9MJ— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 10, 2019
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