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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk'tan 23 Nisan mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesajı yayımladı. Salçuk, çocuklara "Her biriniz, her sabah nazlı kuşlar gibi uçarak gelin okullara, öğretmenlerinize. Kalbimizin kanatlarını açarak bekliyoruz sizleri" mesajı verdi.

Bakan Selçuk'tan 23 Nisan mesajı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajına, "Ülkemin güzel çocukları, biliyor musunuz, şairin de dediği gibi sahiden, 'gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk" diyerek başlayan Selçuk, "Bir öğretmenin gözleri, ne zaman bir çocuğun gözlerine değse bir çocuk gelip yerleşir, yüreğinin baş köşesine; sonrası bir şenlik, bir mutluluk, bir esenlik hali... İşte o an ellerinden tutar onun ve çocukluğuna döner" dedi.

Çocukluğun, okul bahçelerinden dışarı taşan cıvıltılar, düdük sesleri olduğunu belirten Selçuk, mesajına şöyle devam etti:
"Çocukluk 'yağ satarak, bal satarak' mendil kapmacadır; bilyedir, topaç çevirmektir. Keloğlan'ın masallar ülkesini hayal etmek; Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt mayaladığına inanmaktır. Kendi kuyruğunu kovaladıkça şirinleşen bir sokak kedisine dokunup sevmeye çalışmak ve bir parkta tahterevalli sırası beklerken ağaçların gövdesini kucaklamaktır. Mahalledeki futbol turnuvasında, kendini dünyanın en muhteşem forveti sanmaktır. Çocukluk, bitmek bilmeyen meraktır; sonu gelmez sorulardır. Muzırlıktır, yaramazlıktır kimi zaman... Çocukluk, kağıttan bir gemiyle yolculuklara çıkmak, başını yastığa koyar koymaz uyumaktır.

SEVİNÇLERİNİZ ÇOK, HAYALLERİNİZ SONSUZ OLSUN
Çocuk olmak, bir Barış Manço şarkısında, 'Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli' dizelerini özlemle mırıldanmak; Hafize Ana'nın zil sesiyle Hababam'la teneffüse çıkmaktır. Ne zaman bir çocuğun gözlerine değse bir öğretmenin gözleri. İşte biz o zaman bunları hatırlar ve deriz ki sizlere: Ülkemin biricik çocukları; her biriniz, her sabah nazlı kuşlar gibi uçarak gelin okullara, öğretmenlerinize. Kalbimizin kanatlarını açarak bekliyoruz sizleri. Kitapların kapağı aralanır sıralarda ve tahtanın üstündeki fotoğraftan Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıfa gururla bakan gözleriyle buluşur gözlerimiz... Ey, dupduru güzellikler; sevinçleriniz çok, hayalleriniz sonsuz; Ulusal Egemenlik Bayramınız kutlu olsun."

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