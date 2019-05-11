Bakan Selçuk: Zeka ve yeteneğin tespit edilmesi için çalışma yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin değerlerini açığa çıkarmayı, onlar için eğitim ortamları ve fırsatlar oluşturulmasını çok önemsediklerini belirterek, “Zekanın, yeteneğin tespit edilmesi, bu konularla ilgili araç gereç geliştirilmesi, eğitim merkezlerinin oluşturulması ve öğretmen eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok parametrede hazırlıklarımız var” dedi. Türkiye Zeka Vakfı tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni, Bakan Selçuk’un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene ayağındaki incinme nedeniyle bastonla gelen Selçuk, konuşmasında, Bakanlık olarak Türkiye Zeka Vakfı’nın çalışmasını çok önemsediklerini vurguladı. Bakan Selçuk, “Bu tür çalışmaların bütün topluma yaygınlaştırılması ve sonuçta Türkiye’deki bütün değerlerimizin açığa çıkarılması, bu değerlerimiz için eğitim ortamları ve fırsatları oluşturulmasını Bakanlık çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte de zekanın, yeteneğin tespit edilmesi, bu konularla ilgili araç gereç geliştirilmesi, eğitim merkezlerinin oluşturulması ve öğretmen eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok parametrede hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı. Bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Selçuk, 24 senedir devam eden Türkiye Zeka Oyunları Yarışması’na destek veren kişi ve kuruluşlara, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

'AMACIMIZ, DÜŞÜNEN İNSANLARIN ÇOĞALMASINI SAĞLAMAK'

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da “Amacımız, düşünen, bilgiye, akla, zekaya önem veren insanların çoğalmasını sağlamak. Hedefimiz bütün insanlar, her yaştaki insanlar. O yüzden 5 kategoride yarışmayı düzenliyoruz ama odak alanımız çocuklarımız, gençlerimiz. Çünkü onlar bizim yarınlarımız, onlarla ilgili çok önemli önlemler almamız lazım” diye konuştu. Bu çerçevede 2023 Eğitim Vizyonu’nun son derece umut verici olduğunu vurgulayan Halıcı, çocukların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve geçme hedefini gerçekleştirebilmesi için ailelere, okullara, devlete ortak görevler düştüğüne işaret etti. Halıcı, çocukların ilgi, yetenek ve zekalarının mümkün olduğunca erken keşfedilmesinin önemine vurgu yaptı.



KAZANANLAR TOPLAM 30 BİN LİRALIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

‘Oyun 2019’ olarak da adlandırılan Türkiye 24’üncü Zeka Oyunları Yarışması, MEB, TÜBİTAK ve ODTÜ’nün destekleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası ve Arçelik’in sponsorluğunda düzenleniyor. Toplam ödülün 30 bin lira olduğu, minikler, çocuklar, gençler, yetişkinler ve emektarlar kategorilerinde yapılan yarışmanın eleme sınavı 7 bin 785 kişinin katılımıyla 14 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışmanın yarı final sınavına katılmaya hak kazanan 4 bin 103 kişi, mart ayında düzenlenen online sınava katılırken, bu aşamayı da geçen bin 102 yarışmacı yazılı olarak yapılan final sınavında ter döktü. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan soruları çözerek birinciliği elde eden yarışmacılar, minikler kategorisinde Eyüp Ensar Altuntaş, çocuklar kategorisinde Doruk Açıkgöz, gençler kategorisinde Hakan Karakuş, yetişkinler kategorisinde Hatice Esra Aydemir ve emektarlar kategorisinde de Murat Koz oldu. Yarışmada ilk üç dereceye girenler plaketlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Halıcı’nın elinden aldı.



‘GÖRÜNMEZLİĞİ İCAT ETMEYE ÇALIŞACAĞIM’

Yarışmada minikler kategorisinde birincilik elde eden Eyüp Ensar Altuntaş, basın mensuplarının soruları üzerine, çok mutlu olduğunu vurguladı. Minikler kategorisinin üçüncüsü 9 yaşındaki Noyan Önder ise “Çok mutluyum. Gelecek yıllarda da yarışmaya katılacağım. Büyüyünce bilim insanı ya da futbolcu olacağım. Bilim insanı olursam eğer görünmezliği icat etmeye çalışacağım” dedi. Çocuklar kategorisinde ikinci olan Mehmet Durmaz ise üçüncü kez yarışmaya katıldığını anlatarak, bu ödülün ne kadar çok çalıştığının da bir göstergesi olduğunu ifade etti.