Bakan Selçuk, yeni öğretmen odasını tanıttı
MEB bu yaz hazırlıklarını tamamladıkları bir çalışma ile öğretmen odalarını yeniden tasarladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtımını yaptığı yeni öğretmen odalarının; sosyo-kültürel bir mekân olarak ele alındığını ve eğitimcilerin pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmenler odası tasarımının tanıtımını Keçiören Yalçın Eskiyapan İlkokulu’nda yaptı. Öğretmen odalarının tasarım kriteri olarak ‘rahatlık, fonksiyonellik, sadelik, ferahlık ve huzur’ kelimelerini belirlediklerini ve her detayında öğretmenin ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını dile getiren Bakan Selçuk, Ankara’da farklı metrekarelerde üç oda uygulamasını yaptıklarını ve öğretmenlerin kullanımına sunduklarını söyledi.
Uygulamaların imkânlar dahilinde hızlıca tüm ülke genelinde başlanacağını belirten Selçuk, şöyle konuştu:
“Bir çiçek dahi koyduğun yerde coşup açınca ‘yerini sevdi’ diyoruz da yanına gölge edecek, ışığını kesecek, rahatını bozacak bir şey koymuyoruz. İnsan da öyle. Bulunduğu, vakit geçirdiği, çalıştığı, ürettiği, yaşadığı yer onun yaşam beklentisine uygunsa; ona bir ışık, enerji veriyorsa yerimizi seviyoruz, yüzümüz de ruhumuz da gülüyor. Okullarda mekansal değişiklilere; okul binasının mutfağından, öğretmenler odasından başladık. Burası üretkenliğe, konuşkanlığa, sakinliğe, ferahlığa, paylaşmaya ve birbirini anlamaya hazır olacak ki; huzur buradan okulun geneline yayılabilsin.”
BUZDOLABI, MİKRODALGA FIRINI DA VAR
Yeni öğretmenler odası tasarımında şunlar yer alıyor:
“Bireysel çalışmaya ve ekip çalışmasına elverişli çalışma alanları, bireysel çalışma masasına ve yemek masasına dönüşebilen sehpalar, sehpaların altına fonksiyonel olarak gizlenmiş, dosya depolama alanları, konforlu, rahat ve daha fazla öğretmenin oturmasını sağlayabilecek geniş oturma alanları, öğretmenin kişisel güvenliği için, anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran şifreli-kilitli bireysel dolaplar, öğretmenin ceket, forma, mont asmasını sağlayabilecek dolap içi askılık bölümü, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bireysel elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 adet usb girişli priz sistemi, zümre toplantıları ve gerektiğinde yapılabilecek veli toplantıları için rahat hareket eden tekerlekli ve katlandığında sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları, su tesisatı bulunan veya tesisatın oluşturması mümkün olan odalar için mutfak alanı, mutfak alanına konumlandırılmış metal eviye, tezgah altı buzdolabı, gizli davlumbaz, yemek ısıtmak için mikrodalga fırın ve bulaşık makinası, tahta kalemiyle yazı yazmaya da imkan sağlayan, mıknatıslı metal panolar, üzerinde ‘Kendine, Hayata, Geleceğe İyi Bak’ sloganı yazan boy aynası, çiçek yetiştirilebilecek ve kuş veya evcil hayvan beslenebilecek yaşam alanları.”
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