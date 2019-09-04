Bakan Selçuk, yeni öğretmen adasını tanıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk, yeni öğretmen adasını tanıttı
GeriEğitim Bakan Selçuk, yeni öğretmen adasını tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.09.2019 - 18:02, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk, yeni öğretmen adasını tanıttı

MEB bu yaz hazırlıklarını tamamladıkları bir çalışma ile öğretmen odalarını yeniden tasarladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtımını yaptığı yeni öğretmen odalarının; sosyo-kültürel bir mekân olarak ele alındığını ve eğitimcilerin pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Bakan Selçuk, yeni öğretmen adasını tanıttı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmenler odası tasarımının tanıtımını Keçiören Yalçın Eskiyapan İlkokulu’nda yaptı. Öğretmen odalarının tasarım kriteri olarak ‘rahatlık, fonksiyonellik, sadelik, ferahlık ve huzur’ kelimelerini belirlediklerini ve her detayında öğretmenin ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını dile getiren Bakan Selçuk, Ankara’da farklı metrekarelerde üç oda uygulamasını yaptıklarını ve öğretmenlerin kullanımına sunduklarını söyledi.

Uygulamaların imkânlar dahilinde hızlıca tüm ülke genelinde başlanacağını belirten Selçuk, şöyle konuştu:
“Bir çiçek dahi koyduğun yerde coşup açınca ‘yerini sevdi’ diyoruz da yanına gölge edecek, ışığını kesecek, rahatını bozacak bir şey koymuyoruz. İnsan da öyle. Bulunduğu, vakit geçirdiği, çalıştığı, ürettiği, yaşadığı yer onun yaşam beklentisine uygunsa; ona bir ışık, enerji veriyorsa yerimizi seviyoruz, yüzümüz de ruhumuz da gülüyor. Okullarda mekansal değişiklilere; okul binasının mutfağından, öğretmenler odasından başladık. Burası üretkenliğe, konuşkanlığa, sakinliğe, ferahlığa, paylaşmaya  ve birbirini anlamaya hazır olacak ki; huzur buradan okulun geneline yayılabilsin.”

BUZDOLABI, MİKRODALGA FIRINI DA VAR
Yeni öğretmenler odası tasarımında şunlar yer alıyor:
“Bireysel çalışmaya ve ekip çalışmasına elverişli çalışma alanları, bireysel çalışma masasına ve yemek masasına dönüşebilen sehpalar, sehpaların altına fonksiyonel olarak gizlenmiş, dosya depolama alanları, konforlu, rahat ve daha fazla öğretmenin oturmasını sağlayabilecek geniş oturma alanları, öğretmenin kişisel güvenliği için, anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran şifreli-kilitli bireysel dolaplar, öğretmenin ceket, forma, mont asmasını sağlayabilecek dolap içi askılık bölümü, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bireysel elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 adet usb girişli priz sistemi, zümre toplantıları ve gerektiğinde yapılabilecek veli toplantıları için rahat hareket eden tekerlekli ve katlandığında sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları, su tesisatı bulunan veya tesisatın oluşturması mümkün olan odalar için mutfak alanı, mutfak alanına konumlandırılmış metal eviye, tezgah altı buzdolabı, gizli davlumbaz, yemek ısıtmak için mikrodalga fırın ve bulaşık makinası, tahta kalemiyle yazı yazmaya da imkan sağlayan, mıknatıslı metal panolar, üzerinde ‘Kendine, Hayata, Geleceğe İyi Bak’ sloganı yazan boy aynası, çiçek yetiştirilebilecek ve kuş veya evcil hayvan beslenebilecek yaşam alanları.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk, yeni öğretmen adasını tanıttı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ücretsiz online eğitim platformuna ilgi
Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu