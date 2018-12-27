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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
27.12.2018 - 12:55, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Bakan Danışmanı Okan Çoban’ın da yer aldığı görüşmede; sözleşmeli öğretmenlerin problemleri, il içi özür grubu mağdurlarının talepleri, Şubat’ta 40 bin ek öğretmen ataması, mülakatın her düzeyde kaldırılması, mesleki eğitimin sorunları, zorunlu hizmet bölgesinde çalışanlara teşvik verilmesi gibi eğitim çalışanlarının muhatap olduğu birçok konu konuşuldu.

Bakan Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan ile görüştü
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı verilmesi talebini yineleyerek, aynı il içinde olmasına rağmen birbirinden kilometrelerce uzakta ilçelerde çalışan öğretmenlere de tayin hakkı verilmesi isteğinde bulundu.

“Aileler parçalanmasın, çocuklar annesiz, babasız büyümesin” diyen Geylan, bakanlığın bu konuda hassas davranmasını istedi. 2018 yılında yapılan öğretmen atamasının AK Parti iktidarının bugüne yaptığı en az atama olduğunu belirten Geylan, Şubat ayında alınacak 20 bin öğretmenin de ihtiyacı karşılamayacağını söyledi. Türkiye’de öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle giderilmeye çalışıldığını, ücretli öğretmen görevlendirmesinin 80 bine yaklaştığını söyleyen Geylan, “Türkiye’de öğretmen ihtiyacı ücretli öğretmenler eliyle giderilmeye çalışılıyorsa ve ücretli öğretmenlik neredeyse asal istihdam yöntemi haline geldiyse bu çok acı bir tablo ve bakanlığın bu gidişata dur demesi gerekiyor. Öğretmen açığını azaltmak için şubat ayında bakanlığınızın yapacağı 20 bin atamaya ilaveten 40 bin atama talebimizi dikkate almanızı bekliyoruz” dedi.

Geylan, ayrıca başta öğretmen atamaları ve yönetici atamaları olmak üzere eğitim alanında mülakatın kaldırılması gerektiğini, öğretmen atamalarının da sadece kadrolu yapılması gerektiğini ifade etti. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulamasına tam destek verdiklerini belirten Geylan, “Merkezi sınav usulüyle hakkaniyet ve ehliyetin esas alınacağı adil bir yönetici atama sistemini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Mülakat uygulaması nedeniyle okullarda bilgili, birikimli, ehliyet sahibi insanların saf dışı bırakıldığını söyleyen Geylan, okulların yeniden kaliteli, donanımlı hale gelmesinin yolunun merkezi sınav usulüyle atanacak yöneticilerden geçtiğini belirtti. Geylan, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara teşvik uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesinin eğitim çalışanlarının mahrumiyet bölgelerinde gönüllü çalışmasını sağlayacağını, bu şekilde öğretmen açığı sorununu gidereceğini anlattı. Eğitim-öğretim hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi talebini Bakan Selçuk'a ileten Geylan, ayrıca alan değişikliğinde kontenjan sınırlaması yapılmamasını istedi.

Geylan, nezaketlerinden ötürü Bakan Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’a teşekkür etti.

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