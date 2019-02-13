Bakan Selçuk Tunceli’de öğrencilerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Tunceli’de, Elif Güntaş İlkokulu’nu ziyaret ederek, burada bir araya geldiği öğretmen ve öğrencilerle hediye dağıttı.
Bakan Selçuk, özellikle eğitim sistemini incelemek ve istişareler gerçekleştirmek için Tunceli'de olmaktan büyük keyif duyduğunu belirtti.
Yıllar önce buraya geldiğinde hatırladığı şeylerle bugünkü Tunceli arasında büyük farklar olduğunu gördüğünü dile getiren Selçuk, şunları söyledi:
"Bu salonun sinerjisi, sokakların durumu, şehirleşme ve benzeri bütün bu atılımlar beni ziyadesiyle mutlu etti. Öğretmenlerimizle karşılaşma fırsatı bulduk. Yüzlerce öğrencilerimizle sohbet etme ve onlarla bir arada bulunma imkanı bulduk. Bu anlamda gördüğüm bütün hususlar Tunceli'nin el birliği ve emekle büyük noktalara getirildiğini, bir başarı hikayesi oluşturulduğunu gösteriyor. Burada bulunuyor almanız dolayısıyla çok teşekkür ederim" dedi.
Ziya Selçuk daha sonra Elif Güntaş İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek hediye dağıttı. Minik öğrencilerden oluşan koronun bağlama ile Dersim dört dağ içinde türküsüne eşlik eden Selçuk, öğrencilerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını götüreceğini ifade etti.
Kent merkezindeki 'Millet Bahçesi', '15 Temmuz Şehitler Parkı' ile 'Millet Kıraathanesi'nde de incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, burada halk oyunları ve su sporları gösterisini izledi.
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