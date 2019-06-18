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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.06.2019 - 16:11, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Soru değil, sorun çözmek önemli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüksek puan almak önemli ancak hayat başarısı için yeterli olmayabilir. Hayat başarısını garanti eden şey, hayatla bağlantılı olmak. Soru çözmek değil, sorun çözmek önemli. Sorun çözmek için bütün öğrencilerin hayatı tanıması, sürekli farklı işlerde bulunması, değişik insanlarla tanışması, sivil toplum kuruluşlarında çalışması, gönüllülük faaliyetlerine katılması gerekir. Bu, onların kimliğini, kişiliğini geliştirir" dedi.

Bakan Selçuk: Soru değil, sorun çözmek önemli
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2023 Eğitim Vizyonu’nu paylaşmasının ardından ülke genelinde ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programlarıyla öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili boyunca ‘Ziya Öğretmen, Öğrencileriyle Buluşuyor’ programıyla öğrencilerle de bir araya gelecek. İstanbul'dan başlayan program kapsamında Selçuk, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen ortaöğretim öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerin kendi kimlik ve şahsiyetlerini oluşturması, bunun için de soru sormaları ve sorgulamaları gerektiğini belirten Selçuk şöyle konuştu:
"Size 'iyi' veya 'kötü' denilen şeyi sorgulamanız lazım. Bizim şüphe etmemiz lazım. İlim dediğimiz şey canlıdır. Sizden beklenen muhakkak suretle kendinizi yetiştirmeniz. Kimse sizi yetiştiremez, kendiniz yetiştirirsiniz. Lisede okuyan bir öğrencinin derslerde ne yaptığından daha çok ders dışında ne yaptığıyla çok ilgilenirim.

Yüksek puan almakla hayat başarısı arasında doğrusal bir ilişki yok. Yüksek puan almak önemli ancak hayat başarısı için yeterli olmayabilir. Hayat başarısını garanti eden şey, hayatla bağlantılı olmak. Eğer siz sadece öğrencilik hayatınız boyunca soru çözdüyseniz, işe girdiğinizde size şunu soracaklar: ‘Soru çözmeniz bizi ilgilendirmiyor, sorun çözebiliyor musunuz?’  Soru çözmek değil, sorun çözmek önemli. Sorun çözmek için bütün öğrencilerin hayatı tanıması, sürekli farklı işlerde bulunması, değişik insanlarla tanışması, sivil toplum kuruluşlarında çalışması, gönüllülük faaliyetlerine katılması gerekir. Bu, onların kimliğini, kişiliğini geliştirir. Tüketimin peşinde bir yere varamayız, üretimin peşinde olarak bir yere varırız. Üretimle hayatımızı zenginleştirirsek o zaman haz duymanız, hayattan keyif almanız kolaylaşır.

Sınav kazanmanız, dünyadaki akranlarınızla rekabet edecek birikime sahip olduğunuz anlama gelmez. Ortaöğretimde yeni yapılanma çalışmalarıyla gelişmelere paralel olarak lise mezunlarının beceri setlerini daha da geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini hedefliyoruz.

Hayatta kolaylıkla ulaşılacak bir şey yok. Bizim sınırlarımız cetvelle çizilmedi; ahlakla, kanla, bayrakla çizildi. Bu topraklarda durmak için nutuk, slogan, hamaset yetmez. Bu topraklarda bilimle, akıllı dururuz. Eğer akıl ve bilim bizim ölçümüz olursa, biz bu topraklarda bulunmayı hak ederiz."

Selçuk'un öğrencilerle sohbet ettiği ve fotoğraf çektirdiği programda, Güngören Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grup da konser verdi.

Bakan Selçuk: Soru değil, sorun çözmek önemli

‘ZAMANIN RUHU NEYİ GEREKTİRİYORSA ONUN İÇİN YAPIYORUZ’
Bakan Selçuk, daha sonra Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya geldi. Selçuk, öğrencilerin hedeflerini yüksek tuttukları ölçüde insanlığa katkılarının artacağını söyledi. Dünya ülkelerindeki eğitim sistemlerindeki kalite, bilim, üretim neyse Türkiye'de de öyle olmasını istediklerini belirten Selçuk, "Ortaöğretimde bir değişim yapmaya çalışıyoruz. İlkokul ve ortaokulda da yapacağız. Bunu değişiklik olsun diye değil, zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa onun için yapıyoruz. Bunu yaparken de hesapla, kitapla yapıyoruz, fizibilite yapıyoruz" dedi.

Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerin fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseriyle başlayan programda, Bir Ses İki Hareket Projesi kapsamında horon ekibi bir gösteri sundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, etkinliğin sonunda düzenlenen halat çekme, yumurta taşıma, mas güreşi gibi geleneksel oyunlara da katıldı.

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