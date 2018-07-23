Bakan Selçuk: Şimdi kaliteyi artırma zamanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer biz çocuklarımızın eğitimiyle ilgili herhangi bir şey yapabilirsek bu toplumun tamamını kuşatacak çok derin bir etkiye yol açacak ve yeni Türkiye'nin yeni sistemiyle beraber çok daha hızlı bir yol almamız konusunda bize aracılık edecek" dedi.

Selçuk, baba ocağı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emirler Mahallesi'ni ziyaret etti. Hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Selçuk, kendisi için düzenlenen programa katıldı. Bakan Selçuk'a eşi Rana, kızı Şahika ve oğlu Yusuf eşlik etti. Programa, Ziya Selçuk'un babası Cevdet Selçuk ve akrabaları da katıldı. Burada hemşehrilerine seslenen Selçuk, "Bu toprakların bir çocuğu olarak, köylünüz olarak burada şu anda misafir bulunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın takdirleriyle, Allah'ın izniyle bakanlık görevinin nasip olduğunu dile getiren Selçuk, bu vesileyle ülkeye hizmet etme fırsatı doğduğunu belirtti.

Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle dünya ile çok daha kolay rekabet edebilmek için yeni bir anlayışla yeni bir kabineyle harekete geçtiğini belirten Selçuk, "Bu kabinenin bir boyutu da Milli Eğitim Bakanlığı ve çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği. Onların gelecekte çok daha sağlıklı ve mutlu olmaları için neler yapabiliriz, bütün arkadaşlarımızla, ekibimizle buna kafa yoruyoruz" dedi.

Selçuk, Emirler köyünde okula başladığını söyleyerek, "Bu köyden çıkmış birisi olarak, bir öğretmen olarak, bir öğretim üyesi olarak bu toprağa hizmet etmek bana her zaman şeref verdi. İnşallah çok daha büyük hizmetlerde buluşmak ve burada çocuklarımızın eğitiminin kalitesinin çok daha iyi seviyelere gittiğini görmek nasip olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin, öğretmen ve derslik sayısı bakımından çok büyük sıkıntılar içindeyken bugün bu alanda çok büyük mesafeler alındığını aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"Şimdi kaliteyi artırmak için bir yolumuz var ve bu yolu da aşacak güçteyiz, birikimdeyiz. Hep beraber iş birliğiyle, güç birliğiyle elimizden geleni yapacağız. Sizlerin duaları bizim gayretimizle birleştiğinde inşallah çok büyük mesafeler alacağız. Yapacağımız bütün işler, memleketin çok daha güzel bir geleceğe sahip olması, mutlu, müreffeh bir hayat yaşamamız içindir. Türkiye'nin hedefleri cumhuriyetin kurulduğundan beri muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bu seviyenin üstüne çıkmak için de Allah'a şükür her türlü imkanımız, bilgimiz, birikimimiz var. Eğer sizin de destekleriniz olursa Türkiye'de önümüzdeki yıllarda eğitimin, eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz."

'HEMEN HERKESE DOKUNAN BİR GÖREVDEYİM'

Bakan Selçuk, kendisi için düzenlenen programın ardından, dede ocağında, baba ocağında bulunmaktan duyduğu mutluluğa şu sözlerle ifade etti:

"Annemin mezarı burada, ana kucağı. Aynı zamanda mezun olduğum okul burada. Burası benim doğduğum yer. Hemşehrilerimizin civar köylerden gelip görevim dolayısıyla memnuniyetlerini bildirmeleri ve bunu çok yürekten yapmaları çok etkileyici. Ben de çok duygusal bir şekilde etkilendim" dedi.

Bakanlık görevinin Türkiye'de hemen herkese dokunan bir görev olduğuna vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Eğer biz çocuklarımızın eğitimiyle ilgili herhangi bir şey yapabilirsek bu toplumun tamamını kuşatacak çok derin bir etkiye yol açacak ve yeni Türkiye'nin yeni sistemiyle beraber çok daha hızlı bir yol almamız konusunda bize aracılık edecek. İnşallah bu duygu ve düşünceler içerisinde bu toprağın bereketinden bu toprağın eğitim sistemini milli bir şekilde ortaya çıkarmak bizim ve ekibimizin işi olacak. Önümüzdeki yıllar, uzun zorlu bir dönemeç olacak. Eğitim uzun yıllar içinde ortaya çıkan fakat çok kısa sürede bozulan bir sistem. Şu ana kadar yapılan çok güzel işler var. Bu çok güzel 1,2,3 dediğimiz işlere biz 4,5,6 diyeceğiz. Bunu daha da yükselteceğiz."

Selçuk, topluma hep olumlu mesajlar verdiğini, Türkiye'nin büyük bir birikiminin olduğunu belirterek, "Zamanı geldi, vakti geldi. Biz bunu hep birlikte başarabiliriz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey iş birliği ve güç birliği" dedi.