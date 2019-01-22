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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.01.2019 - 14:40, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk özel yetenekliler çalıştayına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Çocuk Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı’na katıldı.

Bakan Selçuk özel yetenekliler çalıştayına katıldı
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Başkent Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Selçuk, özel yetenekli öğrenciler konusunun çok uzun yıllardan beri herkesin emek verdiği bir mesele olduğunu belirterek, “Strateji ve taktik konusunda gerçekten çok emek var, çok birikim var, çok çalışma var. Çocuk Vakfı’nın oluşturduğu zemin bizim için çok önemli, çünkü orası sadece Çocuk Vakfı’nın birikimi değil Türkiye’nin birikimi. Bu nedenle başta Mustafa Ruhi Şirin Hocam olmak üzere orada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ORTAK BİR DİLE İHTİYACIMIZ VAR
Bakan Selçuk’un ardından kürsüye gelen Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ise 2023 Eğitim Vizyonunun özel yetenekliler açısından önemine işaret ederek, bu alanda Türkiye’de ilk defa 3 ana başlık çerçevesinde 14 hedef ortaya konulduğuna dikkat çekti. Şirin, Bakan Selçuk’un bu başlıkların daha da genişletilmesi düşüncesinden hareketle çalıştayın düzenlendiğini belirtti ve sözlerine söyle devam etti:
“Peki doğacak çocuklar için ülke ne yapacak, ne yaptı, doğacak çocuklar için ne hazırladık? İşte bu nedenle bizim ortak bir dile ihtiyacımız var, bununla ilgili de ortak bir yol haritasına. Türkiye bu birikime sahip, dünya tecrübesinden de yararlanabiliriz ve hiçbir eksiğimiz yok bu nedenle. Eğer bu yol haritası bizi bu alanla yüzleştirirse, o zaman en azından sadece doğmuş çocuklarımız için değil, doğacak çocuklarımız için de yeni kozalar örülebilir. Sayın Bakanımıza biz bu desteği sonuna kadar vereceğiz, arkadaşlarımızla bu destekle hep yanlarında olacağız.”

Sözlerinin sonunda Hodding Carter’ın bir sözünü paylaşan Şirin, “Çocuklarımıza vermeyi umabileceğimiz iki kalıcı miras vardır, biri kökleridir, öbürü de kanatları. Ama çocuklarımız hep tek kanatla uçuruldu. Evet, çocuk ruhunu ve çocuk hakkını kanatlandıran günlerin yakın olmasını diliyorum” dedi.

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