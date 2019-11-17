Bakan Selçuk: Okulları yapay zekâ teftiş edecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların teftişiyle ilgili yapay zekâ altyapısı kurduklarını, teftiş sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
“Okullarda bir problem olduğunda bütün Milli Eğitim’i zan altında bırakan, ‘MEB bir şey yapamıyor’ gibi eleştiriler geliyor. Evet gerçekten her bir okulda kimin ne yapacağını ben kestiremiyorum, sadece üzerine gidiyorum, dikkat ediyorum, kontrol ediyorum. Dijital teftişle ilgili bir yapay zekâ altyapısı kurduk. Şırnak’ın İdil ilçesinde herhangi bir iş ve işlem için 3 gün verilmişse, 4’üncü güne geldiğinde bizim masamıza uyarı olarak düşüyor. Yani teftiş sisteminin geliştirilmesine ihtiyacımız var.”
Bakan Selçuk ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlayamayan öğretmenlerle ilgili ise, “20 bin öğretmenin içinde bin kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi. Bakan Ziya Selçuk, son olarak 5 yıl önce yapılan ve karma eğitim tartışmalarıyla eleştirilere neden olan Milli Eğitim Şurası’nın yeniden toplanması için de hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle