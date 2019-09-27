Bakan Selçuk: Okullarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’daki okullarda hasar tespit çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, deprem sırasında korkan öğrencileri sakinleştiren, ailelere destek olan öğretmenlere de teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’daki okullarda hasar tespit çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konunun takibinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, “İstanbul’da hasar tespiti ve eğitim tekrarları için yöneticilerimiz uzmanlarla çalışıyor. Konunun takibindeyim. Lütfen çocuklarla, kaygıyı artırmadan, okullardaki deprem eğitimlerinin rehberliğinde tedbir odaklı iletişim kuralım. Hepimize geçmiş olsun” dedi.
ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
Selçuk, dün yaşanan deprem sırasında öğretmenlere, korkan çocukları sakinleştirdikleri ve ailelere destek oldukları için teşekkür etti. Afet tatbikatlarının faydasını gördüklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, “Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim” diye yazdı.
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