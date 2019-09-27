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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.09.2019 - 10:41, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Okullarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’daki okullarda hasar tespit çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sosyal  medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, deprem sırasında korkan öğrencileri sakinleştiren, ailelere destek olan öğretmenlere de teşekkür etti.

Bakan Selçuk: Okullarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’daki okullarda hasar tespit çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konunun takibinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, “İstanbul’da hasar tespiti ve eğitim tekrarları için yöneticilerimiz uzmanlarla çalışıyor. Konunun takibindeyim. Lütfen çocuklarla, kaygıyı artırmadan, okullardaki deprem eğitimlerinin rehberliğinde tedbir odaklı iletişim kuralım. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

İstanbulda 14 okul tatil edildi
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ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
Selçuk, dün yaşanan deprem sırasında öğretmenlere, korkan çocukları sakinleştirdikleri ve ailelere destek oldukları için teşekkür etti. Afet tatbikatlarının faydasını gördüklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, “Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim” diye yazdı.

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