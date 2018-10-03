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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
03.10.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Okul lideri orkestra şefidir

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Bakan Selçuk: Okul lideri orkestra şefidir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen ‘Eğitim ve Okul Liderliği Çalıştayı’nda kamu ve özel sektörde görev yapan okul yöneticileri ve eğitim bilimci akademisyenlerle buluştu.

Okul yöneticilerinin ‘idare’ değil ‘yönetişim’ yapması gerektiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, lider algısının önemine işaret etti. “Okul liderliğine, okulun orkestra şefi diye bakıyoruz” diyen Milli Eğitim Bakanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya çapında isim yapmış orkestra şeflerininin ortak özelliği ‘kontrol’ kelimesinde yatıyor. Çok büyük ustalar orkestrayı yönetirken elinde batonu bile tutmaz, yani kontrol etmezler. Eğer biz okulu yaşayan bir yere dönüştürürsek ve çocukları sanki bir pazarın ortasındaymış, lunaparktaymış, sokakta oynuyormuş, arkadaşlarıyla bir kar öbeğinin üstünde kayıyormuş gibi hissettirirsek, okul canlanır.
nesilleri kaybediyoruz

Okul denildiğinde ilk dersler akla geliyor ancak, okulun bir hayat sahnesi olarak görülmesi gerekiyor. Ders dışındaki saatler hayati önem taşıyor. Bir ortaöğretim kademesindeki okulda seçmeli derslerle beraber yaklaşık 15 ders var. Bu durumda yapılan: Bir çocuk nasıl felç edilir, hobilerinden nasıl uzaklaştırılır? Bir çocuk nasıl sosyalleştirilmez? Bunları düşündüğümüzde biz neye izin veriyoruz? Yüzeysel olarak daha çok ders olmasına izin veriyoruz. Bunun önüne geçmeliyiz. Gerçekten nesilleri kaybediyoruz. Bizim bu anlamda sınıfın içinde ne yapıldığına olan dikkatimizi azaltmamızda yarar var. Çocuğun sınıfın dışında ne yaptığına daha çok odaklanmak zorundayız. Öğretmenin de sınıfın dışında daha çok ne yaptığına odaklanmalıyız.”

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