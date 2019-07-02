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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış ortaya koyacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda düzenlenen Öğretmenin Güçlendirilmesi Çalıştayı'nın açılışında, öğretmenlik mesleğine yön veren paydaşlarla bir araya geldi. Selçuk, "Atılacak adımlar, öğretmenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet edecek şekilde genişleyecek. İmkânlar ölçüsünde yeni bir bakış ortaya koyacağız" dedi.

Bakan Selçuk: Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış ortaya koyacağız
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen Öğretmenin Güçlendirilmesi Çalıştayı'nda, öğretmenlik mesleğine yön veren paydaşlarla bir araya geldi.

Öğretmenlerin kurumsal yapı içinde ve sosyal alanda güçlendirilmesine yönelik olarak öğretmenler, yöneticiler, akademisyenler, öğrenci, veli ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Selçuk, öğretmenin güçlendirilmesinin ortak meseleleri olduğunun altını çizdi. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve öğretmenlerin güçlendirilmesinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun temellerini oluşturduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu bizim en büyük çözümümüz, umudumuz, geleceğimiz akademisyeninden öğrencisine, çalışma hayatı temsilcisinden velilerimize, öğretmenle temas eden tüm paydaşlarımızla bugün buradayız. Eğer bir öğretmenimizin evinde, sokakta bütün ortamlarda ne yaşadığını ne hissettiğini derinleştirebilirsek bu ortamların iyileştirilmesi için tedbirler düşünebiliriz. Çalıştay, bu manada çok önemli ve değerli. Burada atılacak adımlar, öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet edecek şekilde genişleyecek. Gerek mevzuat açısından gerekse de fiziksel ve sosyal şartlar açısından imkânlar ölçüsünde yeni bir bakış ortaya koyacağız."

Çalıştayda öğretmenlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, mesleki gelişim fırsatları sağlanması, statülerinin, öz yeterliliklerinin güçlendirilmesi, özerkliklerinin desteklenmesi, yönetimin parçası yapılması gibi konu başlıklarında çalışma grupları oluşturularak, stratejiler geliştirildi.

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