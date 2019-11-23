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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Öğretmenlerin hayatına zenginlik katmayı hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final maçını izledi. Selçuk, "Öğretmenler Kupası, 2023 eğitim vizyon belgesindeki öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatlarına zenginlik katmak hedefimize hizmet ediyor" dedi.

Bakan Selçuk: Öğretmenlerin hayatına zenginlik katmayı hedefliyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara ve Antalya Voleybol takımları arasında oynanan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final maçını izledi. Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın öğretmen, öğretmenlik anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Öğretmenliği sadece sınıflarda akademik içerikler paylaşan ve bazı kazanımlarla uğraşan bir meslek olarak görmüyorum. Sporun ve sanatın birleştirici gücüyle öğretmenlerin birbiriyle olan etkileşimleri ve öğrencilere olan rol modellik özelliklerinin bir araya getirildi. Bu, 'ekip ve beraber, centilmence yarışmak nedir? Türkiye'de, illerimizde, okullarımızda sporun birleştirici gücünden nasıl yararlanabiliriz?' sorusunun bir cevabı. O anlamda 2023 eğitim vizyon belgesinde öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatlarına zenginlik katmak gibi bir hedefimiz vardı, bu ona da hizmet ediyor.

MEB OLARAK ÇOK MUTLUYUZ
81 il ve 778 ilçede yaklaşık 15 bin öğretme 8 bölgede turnuvalara katıldı. Basketbolda, voleybolda, masa tenisinde çok güzel yarışmalara girdiler. Bazen böyle hafif hırslı olanlar ya da tutkuyla bu işi sahiplenenler oldu. Ama bütününe baktığımızda öğretmenlerimiz çok büyük bir hevesle aileleriyle, öğrencileriyle birlikte bu konuyu çok destekledi. Sonuçta biz öğretmenlerimizin sosyal hayatına, kişisel hayatına böyle bir güzellik kattığımız için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak çok mutluyuz. Onların mutluluğunu yüzlerinden görebiliyorsunuz. Bütün Türkiye'de, bütün okullarda bu turnuva konuşuluyor. Öğrencilerimizden de çok fazla talep gelmeye başladı, 'Biz de yarışmalar istiyoruz' diye. Katılamayan öğretmenlerin bu öğretim yılı bitmeden tekrar yarışma düzenlenmesi konusunda talepleri var. Bazı hazırlıklar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlara, turnuva konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Bakan Selçuk: Öğretmenlerin hayatına zenginlik katmayı hedefliyoruz

İLK SERVİS ATIŞI YAPTI BAKAN SELÇUK’TAN
Maç öncesi ‘Türkiye Öğretmenler Kupası’ yazılı eşofman giyen Bakan Selçuk, takımlara başarılar diledi. Daha sonra maçın ilk servis atışını yapan Selçuk, fileye takılan atışını yineledi. Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final maçını, Antalya Voleybol Takımı 3-0 kazandı.

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