Bakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı
GeriEğitim Bakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
04.10.2019 - 11:45, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşına bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılma çağrısında bulundu. Bakanlık ve spor federasyonlarının işbirliğinde hayata geçecek turnuvada, öğretmenler salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışacak.

Bakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılmaya çağırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak, sporun birleştirici gücüyle tüm öğretmenleri sahalarda buluşturmaya hazırlandıklarını belirten Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıklarının tamamlandığını, etkinliklerin bu ay başlatılacağını söyledi. Meslektaşlarını 7-16 Ekim'de turnuvaya başvuruda bulunmaya davet eden Selçuk, şöyle konuştu:
"Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Bütün meslektaşlarımızla aynı heyecanı yaşamak için Türkiye Öğretmenler Kupası'nda buluşuyoruz. Organizasyonla öğretmenlerin motivasyonlarını arttırıp, okullar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve sporu geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız. Tüm meslektaşımı müsabakalara çağırıyorum.”

TURNUVA 4 ANA DALDA YAPILACAK
Turnuvaya resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler katılabilecek. Spor etkinliklerinde, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün uygulama talimatı, uluslararası oyun kuralları ve spor federasyonlarının ilgili mevzuatları esas alınacak. Etkinlikler kapsamında her ilçe bünyesinde ayrı takımlar oluşturulacak. Her öğretmen, sadece bir branşta ve takımda müsabakalara katılabilecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarının işbirliğinde hazırlanan turnuvada öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışacak.

Başvuruların ardından 21-30 Ekim'de yapılacak il birinciliği müsabakalarının sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bir; Karadeniz iki; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, sekiz bölgedeki bölge birinciliği müsabakaları, 4-12 Kasım'da yapılacak, sonuçlar 13 Kasım'da duyurulacak. Her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'ya gelerek şampiyonluk için ter dökecek. Türkiye finalinde ilk üçe giren takımlara kupa, sporcu öğretmenlere madalya ve başarı belgesi verilecek. İl ve bölge birinciliği müsabakalarında bir üst tura katılmaya hak kazanan takımların sporcularına da il milli eğitim müdürlükleri tarafından madalya takdim edilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı
DGS ek yerleştirme başvuruları devam ediyor - Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı
ALES: 2019-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı - ÖSYM'den soru- cevap duyurusu