Bakan Selçuk öğretmenleri sahalara çağırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşına bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılma çağrısında bulundu. Bakanlık ve spor federasyonlarının işbirliğinde hayata geçecek turnuvada, öğretmenler salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılmaya çağırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak, sporun birleştirici gücüyle tüm öğretmenleri sahalarda buluşturmaya hazırlandıklarını belirten Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıklarının tamamlandığını, etkinliklerin bu ay başlatılacağını söyledi. Meslektaşlarını 7-16 Ekim'de turnuvaya başvuruda bulunmaya davet eden Selçuk, şöyle konuştu:
"Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Bütün meslektaşlarımızla aynı heyecanı yaşamak için Türkiye Öğretmenler Kupası'nda buluşuyoruz. Organizasyonla öğretmenlerin motivasyonlarını arttırıp, okullar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve sporu geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız. Tüm meslektaşımı müsabakalara çağırıyorum.”
TURNUVA 4 ANA DALDA YAPILACAK
Turnuvaya resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler katılabilecek. Spor etkinliklerinde, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün uygulama talimatı, uluslararası oyun kuralları ve spor federasyonlarının ilgili mevzuatları esas alınacak. Etkinlikler kapsamında her ilçe bünyesinde ayrı takımlar oluşturulacak. Her öğretmen, sadece bir branşta ve takımda müsabakalara katılabilecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarının işbirliğinde hazırlanan turnuvada öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışacak.
Başvuruların ardından 21-30 Ekim'de yapılacak il birinciliği müsabakalarının sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bir; Karadeniz iki; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, sekiz bölgedeki bölge birinciliği müsabakaları, 4-12 Kasım'da yapılacak, sonuçlar 13 Kasım'da duyurulacak. Her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'ya gelerek şampiyonluk için ter dökecek. Türkiye finalinde ilk üçe giren takımlara kupa, sporcu öğretmenlere madalya ve başarı belgesi verilecek. İl ve bölge birinciliği müsabakalarında bir üst tura katılmaya hak kazanan takımların sporcularına da il milli eğitim müdürlükleri tarafından madalya takdim edilecek.
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