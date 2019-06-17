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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.06.2019 - 11:06, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Öğretmenler, eğitimin en büyük halkası sizlersiniz

Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı kapsamında EBA’ya konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere seslendi: “Eğitim bir ekip işidir ve bu ekibin en büyük halkası sizlersiniz.” Ders saatleri azaltıldığında norm kadro veya ders ücretleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Tüm çalışmalarımızı şeffaf olarak sizlerle paylaşarak yürütüyoruz. Geri bildirimlere göre değişiklikler yapıyoruz. Ortaöğretim tasarımıyla ilgili görüşlerimizi açıkladık. Temmuz sonuna kadar gereken değişiklikleri yapacağız” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nın açılışında EBA’ya konuk olarak, öğretmenlere seslendi. Bakan Selçuk, öğretmenlere ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili norm kadro veya ders ücreti konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Eğitimin en önemli halkasının öğretmenler olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk'un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

ÇAYIMIZI DA İÇİYORUZ, İŞİMİZİ DE YAPIYORUZ
Mesleki eğitim çalışmalarımızı başlattığımız bu sabah ben de sizler gibi bir öğretmenler odasındayım. Benim de önümde bir çay bardağı var çünkü seminer dönemi dediğimiz bu dönem için yıllarca öğretmenlerin çay içip oturdukları günler dediler. Bunu ben zaman zaman karşımıza çıkan o garip etiketlemelerden biri olarak görüyorum. İstedim ki mesleki eğitim dönemimizde bu etiketi de gözden geçirelim. Geçrekten işe yarayan bir eğitim dönemi yaşayalım. Çayımızı da içiyoruz, işimizi de yapıyoruz diyelim

ÖĞRETMENLERİ MERKEZE ALAN BAKIŞ AÇISI

Göreve başladığımdan bu yana pek çok okulda sayısız öğretmen arkadaşlarımla bir araya geldim. Hedeflerimizi gelmek istediğimiz noktayı ve 2023 Eğitim Vizyonu’nu anlatırken hep aynı yeri işaret ettim. Biz öğretmenleri merkeze alan bir bakış açısıyla yer alacağız dedim. Çünkü bir öğretmene fırsat verilirse hangi kapıları açabileceğini, öğrencilerini, sınıfını hatta okulunu nerelere götürebileceğini biliyorum. Benim bu konuda sizlere olan inancım sonsuz. Bunun yerini bulabilmesi için yapmamız gereken çalımalar var. Bunlardan bir tanesi hizmetiçi eğitim ve gelişim çalışmalarının kapsamı. Seminer dönemini zorunlu olarak vakit geçirilen zaman dilimi olmaktan çıkartıp, öğretmenin gerçekten kendini geliştirebileceği, keyifli vakit geçirebileceği, bir değerli zamana dönüştürelim istedik. Bu hemen olabilecek bir şey değil ama yolumuz belli. Fizibilitelerimiz hazır.

DİKSİYON EĞİTİMİ DE VAR, MASAL ANLATICILIĞI DA

Bu konuda örneğin Harvard Üniversitesi ile, Türkiye’deki üniversitelerle, bakanlıklarla çalışmalar yaptık. Bu yıl mesleki eğitim kapsamında sizlere fen ve matematik eğitimi, müze eğitimi, doğa yürüyüşü, okul tabanlı afet eğitimi, Türkçe’nin doğru kullanımı ve diksiyon, Arapça, Fransızca, Almanca eğitimi, masal anlatıcılığı gibi alanlarda eğitim alabilme imkanı sunabildik. Bunları daha sonraki dönemlerde sizlerin talep ettiği alanlarda attırabilme, genişletebilme imkanımız var. Önemli olan öğretmenlerimize katma değeri olan eğitimler verebilmek. Her çalışmamızda öğretmenlerin görüşünü alıyoruz. Sahanın sesini dinlemek bizim için çok önemli. 

LİSE SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TEMMUZ SONUNDA BİTECEK
Tüm çalışmalarımızı şeffaf olarak sizlerle paylaşarak yürütüyoruz. Geri bildirimlere göre değişiklikler yapıyoruz. Ortaöğretim tasarımıyla ilgili görüşlerimizi açıkladık. Temmuz sonuna kadar gereken değişiklikleri yapacağız.

(Ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili) Öğretmenlerimiz norm kadro ve ders ücretleri konusunda sıkıntı yaşamayacak. Öğretmenlerin yeni sisteme nasıl uyum sağlanacağı konuşuluyor. Başka ülkelerdeki uygulamalar bizde de olsun denince, bizim öğretmenler yapamaz deniyor. Gerekli öğretmen eğitimleri düzenlenecek. İhtiyaç duyduğu ders içeriği, çalışmaları yapılacak.

Eğitim bir ekip işidir ve bu ekibin en büyük parçası sizlersiniz.

ÖĞRETMEN ODALARI YENİLENİYOR
Öğretmen odalarının iç tasarımını yeniden oluşturuyoruz. Öğretmenlerimizin keyifle vakit geçirebileceği ve çalışabileceği yaşam alanları haline getirmek temel hedefimiz.

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