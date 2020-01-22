Bakan Selçuk öğrencilerle ‘Toprak Dede’ anısına fidan dikti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iki gün önce İstanbul’da hayatını kaybeden ve son yolculuğuna uğurlanan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın anısını yaşatmak için 81 ilde fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında her ilde 100 fidan, yurt genelinde ise 8 bin 100 fidan toprakla buluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da etkinlik nedeniyle Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk ve öğrenciler, okulun bahçesine 100 fidan dikti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, toprağı ve öğrencilerin toprakla buluşmasını önemsediğini belirterek, “Toprak Dede’yi rahmetle anıyorum. Bu etkinliği 81 ilde düzenledik ve herkes bu konuyu ciddiye aldı. Her ilde 100 fidan dikmek istedik ancak binlerce fidan dikildi” dedi

Daha sonra öğrencilere Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndan getirilen 800 yıllık bir meşe ağacının palamudunu gösteren Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin 800 yaşındaki bir ağacın meyvesini görmelerini çok önemsiyorum. Bizler yokken bunlar vardı ve bu ağaçlar hala üretime devam ediyor. Bizim buna hürmet etmemiz gerekiyor. Bu hürmetimizi fiili olarak göstermek için de burada bulunuyoruz. Daha önce de fidan dikme etkinliği düzenledik, ancak Hayrettin Karaca için düzenlenen etkinlik daha büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Öğrenciler ise bu hareketleriyle gelecek nesillere örnek olmak istediklerini söyledi.