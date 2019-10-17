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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Ara tatillerde telafi eğitimi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Hareketi nedeniyle Suriye sınırındaki ilçelerde eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin eksiklerinin ara ve yarı tatillerde destekleme kurslarıyla kapatılacağını söyledi.

Bakan Selçuk: Ara tatillerde telafi eğitimi yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye sınırındaki ilçelerde eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin eksiklerinin ara ve yarı tatillerde düzenlenecek destekleme kurslarıyla kapatılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk'un Şanlıurfa Akçakale'de yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

EĞİTİMİN AKSAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ

Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapıldı. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

İSTEYENE NAKİL İMKANI

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-Okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabiliyoruz.

EKSİKLER DESTEKLEME KURSLARIYLA KAPATILABİLİR

e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek “misafir öğrenci” kapsamındaki nakil ve yerleştirme nedeniyle okul değişikliği yapan öğrencilerimizden konu ve kazanım eksikliği olanlar yeni okullarında öncelikle hafta sonu olmak üzere ara ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi veya yetiştirme programına alınacak. Öğrencilerimizin eksikliklerini ara ve yarı tatillerde destekleme kurslarıyla kapatacağız.

İsteyen öğrencilerimiz sanal sınıflarla da tüm dersleri alabilir. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı'ndan da yoklama gibi takipleri yapmak mümkün. Bu platformun mobil uygulamasında 3 gigabayta kadar kullanım da ücretsiz. Valilikler de öğretmen ve yöneticilerimizle ilgili her türlü tedbiri aldı. Bakanlık, il ve ilçe müdürlükleriyle etkin bir iletişim ağı kurdu. Velilerimiz de süreçle ilgili sürekli bilgilendiriliyor.

 

 

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