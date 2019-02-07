Bakan Selçuk: Meslek okullarındaki çocuklarımız için müjdelerimiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), ‘Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü’nün imza törenine katıldı. Selçuk, artık "Mesleki ve teknik eğitim önemli." demekten vazgeçtiklerini belirterek, bunun ötesinde icraat anlamında bir dönemi şahlandırmak istediklerini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin ilerleyen günlerde zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gireceğini anlatan Selçuk, bu konuyu hep beraber yücelteceklerini belirtti. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, mesleki ve teknik eğitimden anladıkları içeriği de dönüştürmeleri ve yeni bir paradigmayla meseleyi farklı bir şekilde omuzlamaları gerektiğini gösterdiğini söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Benim Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesleki ve teknik eğitim. Bu konu Türkiye'nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye'de ilerleyeceğini göreceksiniz. Bursa, ihracat, gelenek, tarihsellik açısından çok özel bir yere sahip. Eğer mesleki ve teknik eğitim Türkiye'de yeni bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa Bursa'nın katkısı bunda çok büyük olacak. Bu iş birliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili mesafe almayı, dünya ile rekabet etmek için daha da güçlü bir altyapıya kavuşmayı hep birlikte başaracaklarını belirten Selçuk, "Biz işin içine girdikçe bunu çok rahatlıkla yapabileceğimizi görüyoruz. Desteklerinizi, dualarını bekliyoruz. Eğer buradaki çalışmanın sonunda ortaya çıkacak ürünleri de hep birlikte takip edersek, sadece bir protokol imzalamanın ötesinde bunların etki analizlerini de izleme fırsatı bulursak o zaman çok daha değerli kılacağız. Bu örneği de inşallah Türkiye'nin diğer şehirlerine model olarak göstereceğiz" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınma hamlesinde önemli rol üstlendiğine işaret ederek, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.