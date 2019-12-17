Bakan Selçuk: Meslek liselerine talep arttı

Ekonomi-finans dergisi Turcomoney'in 8’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında ‘Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar’ ödül töreni düzenlendi. Programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ‘Yılın Devlet Adamı’ ödülü verildi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak eğitim ve iş dünyası arasındaki bağlantıyı artırmak için tüm sektörlerle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eğitim, ekonomi ve demokrasinin birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu sac ayakları olmadan başarılı olmak mümkün değil. Eğer eğitim ekonomiyle uyumlu değilse demokrasiye açılan yollar kapalıdır. Eğitimin uluslararası standartlarda olması sadece ekonomiyle ilgili değil. Kültür ve insanla da alakası var. Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye'nin gelişimi için en önemli alanlardan birisi olarak görüyoruz. Meslek liseleri bu anlamda önemli bir araç. Mesleki ve teknik eğitimde mesafe aldıkça ekonomideki söylemlerin de dönüştüğünü göreceksiniz. Bu kolay bir yol değil, zor bir yol da değil. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki üretim sistematikleri hızla dönüşürken eğitimin, öğretmenlerin donanımlarını arttırmaları ve buna göre eş güdümlü olarak gelişmesi lazım. Bunun için mesleki ve teknik eğitimde karşılaştığımız problemleri tek tek tespit edip çözümlemeye doğru yöneldik. Son bir yılda mesleki teknik eğitimde performansın nasıl artabileceğinin yol haritasını uygulamaya geçtik. Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı. Daha da artacak. Çünkü 53 sektörün tümüyle birebir görüşme ve meseleleri beraber değerlendirme imkânı bulduk.

ARA ELEMANDAN ZİYADE ARANAN ELEMAN KAVRAMI ÜZERİNDE DURUYORUZ

Meslek liselerinin özellikle kalitesinin arttırılması ve sektörlerle ilişkisinin güçlendirilmesi için stratejik programlar takip ediliyor. Son dönemde bu konuda büyük ilerlemeler kaydedildi. Biz ara elemandan ziyade aranan eleman kavramı üzerinde duruyoruz. Meslek liselerimizden mezun çocuklarımızın yalnızca yüzde 8'i mezun oldukları alanda iş bulabiliyor. Bizim yaptığımız çözümlemelere göre illerdeki sektörlerle aynı illerdeki meslek liselerinin alan ve dalları karşılaştırıldığında ciddi bir örtüşme problemi vardı. Bunu 2-3 yıl içinde çözmek mümkün. Meslek liselerinin askerlik problemini bir yasayla çözerek askerlikte özel bir statü almalarını sağladık. Bunun dışında meslek liselerinde üretim yapıldığında yapılan kesintiyi yüzde 15'ten yüzde 1'e indirdik. Bu sayede üretimi 200 civarında artırdık. Meslek liselerinde ‘iş garantisi’ kavramını önemsiyoruz. ASELSAN'ın içine fen lisesi puanıyla girilen meslek lisesi açtık. Yüzde 0.46'lık dilimle öğrenci alabilen meslek liseleri var artık. 11 otelimizin içine meslek lisesi açtık. Hepsi iş garantili. Açılan diğer okullarımız sektörle iç içe. Bu ayakkabı ya da plastik sektörü için de böyle. Mesleki eğitimde istenilen seviyeye gelinmesi için birçok fırsat var. Sadece mesleki eğitim merkezlerindeki üretimli ilgili baktığımızda yüzde 277'lik bir artış oldu. Son 10 yılda 29 patent ve faydalı model üretilirken son altı ayda 70 civarında patent ve faydalı model üretildi. Bu seneki hedefimiz 250."