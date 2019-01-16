Bakan Selçuk: Liseyle üniversitenin iç içe olduğu ilk okulu kuruyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Eğitim Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz" dedi. Protokol kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampusu'nda İTÜ tarafından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulacak olmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

'ZİNCİRİN İLK HALKASI'

"İTÜ bizim bilimsel hafızamızın temellerini oluşturan bu hafızamızı geleceğe taşıyan büyük kurumlarımızdan biri. Böyle bir kurumla işbirliği yapmak kendi başına bir değer. Bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir gün olma faslı nereden geliyor? Ortaöğretim kurumlarının yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretimsel bir yaklaşımdan sistem geçişi bir yaklaşıma doğru gidilmesi çok büyük bir haber. Çünkü ortaöğretim üniversitenin içine taşındı, bu bağlamda üniversitenin tüm birikimini alacak, sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire üniversiteye, işe başlamış gibi pozisyonda bulunacaklar burada. Bu tarihsel birlikteliği inşallah arttıracağız. Bu modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. Bunun alsında çok ciddi, düşünsel olarak çok güçlü bir arka planı var. Bunu düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek kılmak tüm aşamaları açısından çok değerli. Bizler burada ön planda konuşuyoruz, anlatıyoruz ama asıl çabayı gösteren insanların oluşturduğu bir değer bu. Sadece kağıt üzerinde inşa edilmiş ve bir açıklamayla çerçevelenmiş bir durum değil. Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum ama bu çalışmamızın, protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler getireceği, nasıl yeşereceği ve gelişeceği benim açımdan çok daha önemli. Eminim Türkiye’den ve dünyadan birçok üniversite ya da kurum bu üniversitenin içerisindeki projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl yürütüldüğü ve nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecek. Bunu şu anda bir temenni olarak söylemiyorum, çok inanarak ve bilerek söylüyorum. Bu projenin derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekamülüne de saygı göstererek ilerlemesi bizim dileğimizdir."

AKADEMİSYENLERİMİZ DERS VERECEK

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, lise sıralarındaki öğrencilere İTÜ akademisyenlerinin ders vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, bir üniversitenin özünü 'anlama ve açıklama' çabasıyla oluşturan 'öğretme'ye, yeni bir aşama ve derinlik katma yolunda adım atıyoruz. Merakın ve eleştirel aklın beşiği İTÜ olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Mesleki ve Teknik Eğitim' alanında geliştirdiği projelerden birini birlikte üstleniyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüyle üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli 'eğitimde inovasyon' projesinin ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise hem kurumlararası hem de içeriksel hibritleşmeye işaret ediyor. OECD’nin inovatif eğitim ortamlarıyla ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda; 'istisnai inovasyonun', 'sistemli değişime geçiş' eğitim ortamlarının ve içeriğinin bilişsel ve sosyal süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla mümkün olacağı belirtiliyor. İnovasyon için eğitmek ve öğretmek; 21'inci yüzyılın yetkinliklerini kazandıran 'eğitim ve öğretim' içinse 'eğitim sistemlerinde' inovasyon yapmak durumundayız. Biz de bu hedefle İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampusu içerisinde üniversite olarak 'İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuruyoruz. Üniversitemizin en güçlü bileşenlerinden olan akademisyenlerimiz daha lise sıralarındaki pırıl pırıl öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecek."

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Protokol kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampusu'nda İTÜ tarafından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Lisenin öğretim kadrosunun çoğunluğu akademisyenlerden oluşacak. Öğretmenlere hizmetiçi eğitimler de İTÜ'lü akademisyenler tarafından verilecek. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan model Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. MEB tarafından İTÜ rehberberliğinde Arttırılmış Sanal Gerçek Laboratuvarı'nın (AVR) kurulması da planlanıyor. Yeni kurulan lisede Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanlarında eğitimler verilecek. 2019-2020 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak.