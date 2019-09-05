Bakan Selçuk: Kayıtla ilgili şikayetleri okul okul takip ediyoruz  

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Selçuk, öğrencilerin okullara yerleştirilmesinin merkezi olarak yapıldığını belirterek, kayıtlarla ilgili şikayetleri okul okul takip ettiklerini söyledi.Ortaokul ve lise kayıtlarının merkezi olarak yapıldığını belirten Ziya Selçuk, “Tek bir velimiz bile kayıt yaptıramıyorsa bu en başta bizim sorumluluğumuz. Bu konuda ne gerekiyorsa yaparız” dedi. Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bazı okullarda okul aile birlikleri okuldaki iyileştirmeler için bağış talebinde bulunuyor. Bazı veliler bağışta bulunabiliyor, bazıları ise vermek istemiyor. O zaman okulun sizin kaydınızı yapmak istemiyorum demek hakkı yok. Ancak, özel sınıf adı altında bazı çalışmalar oldu. Bazı velilerimizin ve öğrencilerimizin ayrı sınıfta olması ile ilgili bir durum vardı. Bu sosyolojik olarak da uygun değildi. Biz her bir okulumuzun hangi imkanlara sahip olup olmadığını belli parametreler üzerinden okul değerlendirme çalışmalarını pilot olarak bazı illerimizde başlattık. O okulun imkanlarına göre öğrenci başına bakıp destek matrisi oluşturduk. Bunu imkanlar ölçüsünde bütün ülkeye yayma planımız var. Soruşturmalar yapıldı, gereken cezalar ve görevden almalar başladı.

ARA TATİLLERDE ÇOCUKLAR İÇİN 30’DAN ÇOK ETKİNLİK OLACAK

(Ara tatiller için faaliyetler) Türkiye’de 180 iş günü var, okulların açık olduğu iş günü. Bu değişmedi. Okullarımızdaki eğitim öğretim yine 180 gün. Ancak ara tatillerin okulların kapandığı ve açıldığı zamanki bir haftasını tatil yaptık. Okul kapanınca yaz ayına giriş ya da okulların bütün öğretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan yorgunluk bizi bu ara döneme yöneltti. Öğretmenlerin eğitimlerinin verimliliği konusundaki akademik çalışmalar gösteriyor ki, öğretmenler yıl içinde, öğrencilerin olmadığı zamanda bu eğitimi alırsa bunun verimliliği daha yüksek oluyor. Velilerimizin, çocuklarımız o hafta ne yapacak diye sormaları normal. Ancak biz ara tatilde değilken çocuk zaten dönem bitiminde o yani yazın tatili kullanıyor. Veli için 180 iş günü değişmedikçe aslında büyük değişim yok. O tarihte çocuklarımız bazı gençlik kamplarında, bazı akredite sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmalarda, okullarımızdaki kulüp çalışmalarında, bununla ilgili 30’un üzerinde iş ve işlem basamağımız var. Hazırlıklarımız sürüyor. Altyapısı kurulmadan hiçbir çalışmaya geçmeyeceğiz. Arada sürprizler var demeyeceğiz. Üç sene öncesinden takvimi ortaya koyduk. Sürekli bir değişim olmayacağını taahhüt etmemek için koyduk. AB ortalaması 200-210 gün Japonya’da 240 güne çıkıyor. Bizim 180 gün ile ilgili değişiklik planımız yok.

İLKÖĞRETİM VE LİSE PROGRAM TASARIMI KAMUYA AÇILDI

(İlk ve ortaokul tasarımı) Biz genelde şu tarzda çalışıyoruz, öncellikle herhangi bir konuda vizyon belgesine dayalı olarak yapmamız gereken işleri sıralıyoruz. Ortaöğretimle ilgili çalışmada yüzlerce öğretmen ve yöneticinin davet edildiği çalışmalar yapıldı. “Biz böyle bir planlama yapıyoruz, ne dersiniz?” dedik. Sonunda topluma dedik ki, biz bir taslak hazırladık, kamuoyuna sunuyoruz. Yapıcı bütün eleştirilere de açığız. Gelen geri bildirimlere dayalı olarak mayıstan beri hazırlıklarımız devam ediyor.İlk ve ortaokulda liseyle beraber eşgüdümlü sürdürülecek. Onun hazırlıkları sürüyor. Kamuoyuna ilk ve ortaokul tasarımına ilişkin de görüşleriniz nedir diye sorduk. Bu neden bu sene başlamadı? Başlayamaz çünkü altyapı gerekiyor. 2020-2021 yılından itibaren lisede tartışılan çalışmalara uygun olarak hazırlıklarımız devam ediyor.

MATEMATİK VE TARİH DERSİ ZORUNLU

Tarih, matematik seçmeli oldu gibi konulara da açıklık getirdik. Tarih, matematik zorunlu ders. Seçmeli derslerle ilgili tek havuzun olmasından şikayet ediliyordu. Farklı havuzlar olmasına ilişkin düzenleme yaptık. Hiçbir okulumuzun dezavantaj yaşaması mümkün değil. Biz sistemin omurgasını çalışırız önce. Her okulu tek tek ortaya koymayız. Omurga da Anadolu lisesi. Ona bağlı olarak fen lisesine bazı dersler ekleniyor. Sosyal bilimler lisesine bazı dersler ekleniyor. Ancak omurga aynı, Anadolu lisesi. O yüzden Anadolu lisesinin programını ilan ettik.

ORTAÖĞRETİMDE SINIF GEÇME SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

(Sınıf geçmede değişiklik) 4+4+4 sisteme geçildiğinde ilkokula başlayanlar 1 milyon 800 bin öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim döneminde liseye adım atacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel altyapıyı kurmamız, öğretmen ihtiyaçlarımızı sağlamamız, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmamız gerekecek. Bunun çalışmalarına başladık. Ortaöğretim Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yaptık. Sınıf geçmeye ilişkin de değişiklik yapacağız. Sınıfta kalma ile ilgili bir değişiklik kararı verdik, ancak daha sonra açıklayacağız. Çünkü uygulamasına 2020-2021 eğitim döneminde başlayacağız.

OKULLARDA ÖĞRENME FARKLILIKLARI YÜZDE 40'A YAKIN

Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var.