Bakan Selçuk: Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan kahvaltının yerini tutamaz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğunda. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde ‘Okul Gıdası’ logosunun yer almasıyla ilgili uygulamayla ilgili video paylaştı. Öğretmenlerin, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylediğine dikkati çeken Selçuk, "Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.
Öğretmenlerimiz, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylüyor. Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz. pic.twitter.com/HLNGkiIksl— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 28, 2019
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan videoda ise okul kantinlerindeki sağlıklı yiyeceklerle ilgili de bilgilere yer verildi. Uygulamayla okul kantinlerinde meyve, çiğ tüketilebilen sebze, salatalar, kuru meyve, kuruyemiş, mineralli su, süt, peynir, yoğurt, ayran, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve taze sebzelerden yapılmış sandviçlerin satışının yapılacağı aktarıldı.
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