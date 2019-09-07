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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
07.09.2019 - 15:21, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: İmam hatip liselerimizin yüzde 99’u doldu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl Anadolu imam hatip liselerinin kontenjanlarının yüzde 99.92’sinin dolduğu söyledi. 1 milyonun üzerinde imam hatipli öğrenci olduğunu belirten Selçuk, “Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok’ diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu” dedi.

Bakan Selçuk: İmam hatip liselerimizin yüzde 99’u doldu
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen yıllarda imam hatiplerin başarı çıtasının giderek yükselmeye devam edeceğini belirterek, “Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92’si doldu. Bu manada ‘Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok’ diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu” dedi. Bakan Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen 16’ncı İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tarihi Mimar Sinanları, Hezarfen Ahmet Çelebileri, Ali Kuşçuları bu hususiyetlerle ortaya koyduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Bizim imam hatip lisesine bakışımız mananın ve maddenin birlikte yeşermesidir. Maddede manayı, kainatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor. Bunu isteyen çok sayıda ailemiz de mevcut.Ailelerimiz, imam hatip liselerine, ortaokullarına çocuklarını kaydını yapmak isterken, bu okulları tercih ederken bu teveccühün sebebi, çocuklarının hekim, mühendis sosyal bilimci, edebiyatçı, öğretmen olması ve bunun ötesinde çok daha şeyler olması talebiyle teveccüh ediyorlar. Bu manada çerçeveyi geniş tutmak lazım. Yani adlandırmayla ihtiyacın arasındaki farkı biraz daha derinleştirmekte fayda var” diye konuştu. Bakan Selçuk, hangi meslek yapılırsa yapılsın vicdan çerçevesinden bakılmıyorsa insanlığa sunulabilecek katkının aslında yok hükmünde olduğunu ifade ederek, “Kendi çıkarı ve menfaati için bütün dünyayı yakacak kadar bir tüketimi, bütün dünyayı yok edecek kadar birtakım finansal problemleri, savaşları ortaya çıkarmaktan da çekinmeyen bir uygarlıktan bahsediyoruz. Gönüllülük iklimi bu salonda da yeşermiştir ve meyve vermiş görünüyor. İmam hatip davasına, meselesine katkılarından dolayı burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve hepinizin büyüklerine de çünkü onlar bu bayrağı taşıyarak bu tarafa doğru getirdi, yücelttiler, ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum.

‘İMAM HATİPLİ 1 MİLYON 300 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİ BULUNUYOR’Selçuk, vicdan ve hikmet penceresinden bakabilecek nesiller yetişmesinin sadece ülkemiz için değil dünya için bir ihtiyaç olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
Bir imam hatipli olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hedef gösterdiği 2023 vizyonu da aslında madde ve mana penceresiyle doğrudan doğruya alakalı ve gün geçtikçe bunu ehemmiyeti daha fazla algılanıyor. 5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin civarında öğrenci bulunuyor. İmam hatipli öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS’de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor. Yine aynı sınavda ilk 100’e giren öğrencilerin Türkiye ikincisi ve üçüncüsü dahil olmak üzere 17’si imam hatipli öğrencilerimizden oluşuyor. Bu rakam şundan dolayı önemli; imam hatip okulları Türkiye’deki oranın daha üzerinde bir oranda yüksek başarı gösteriyor. Bu, meselenin nitelikle alakasını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahip çünkü sayısal olarak ilerlemekle beraber mahiyet ve nitelik olarak da ilerlemenin çok çok daha önemli olduğunu bu tablo bize gösteriyor. İmam hatiplerimizin niteliği, kalitesi arttıkça rakamlardan da anlaşılabileceği gibi teveccüh de artıyor. İlk defa LGS puan sıralamasında bu yıl ilk kez ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etmiş bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki ilerleyen yıllarda imam hatiplerimizin başarı çıtası giderek yükselmeye devam edecektir. Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92’si dolmuştur. Bu manada ‘Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok’ diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu.”

 

 

 

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