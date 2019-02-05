Bakan Selçuk: Her ay yeni bir somut proje sunacağız
İki haftalık tatilin ardından 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen ders başı yaptı. Ankara’daki Mehmet Akif İnan İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönem somut projeleri her ay sunacaklarını belirtti.
Yeni dönem için öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Bakan Selçuk, “Türkiye’nin eğitim hikâyesini birlikte yazmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ‘Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol’ imza törenine de katılan Bakan Selçuk, protokolün okul yapımı finansmanında yeni bir model olduğunu belirtti. Öğrencilerin daha rahat okullarda eğitim imkânı sağlamaya çalıştıklarını belirten Selçuk, “Başlattığımız bu modelle kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Böylece bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkân tanırken bir yandan da Hazine taşınmazlarının yeni projelerle değerlendirilmesine olanak veriyor. Bütün iş insanlarımızı ve girişimcilerimizi, bu projeye davet ediyorum ve iştirak etmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.
20 İLDE 1400 DERSLİK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum bu protokol kapsamında, MEB’in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini, Bakanlığın da toplamda 2 bin dersliğin yaptırılması karşılığında, arsa karşılığı inşaat yöntemiyle Hazine taşınmazlarını yüklenicilere devrettiklerini söyledi. İlk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon lira değerinde Hazine taşınmazını belirlediklerini anlatan Kurum, ikinci etapta ise kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde illerde Hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştireceklerini belirtti.
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